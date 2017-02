Tiran la basura junto al parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Villa España denuncian lote baldío, situado a un costado del parque de la comunidad por las calles República de Honduras y Mérida, el cual es utilizado por ciudadanos para arrojar basura.



Desde hace más de seis meses, residentes del área comenzaron a notar incremento de escombro y suciedad en el lugar, lo cual preocupa a padres de familia del área, pues expresan preocupación al situarse en un área frecuentada por niños.



Jaime Ureña Quijada, colono del sector, señaló que en ocasiones tiran animales muertos que tras el registro de los días, expiden insoportables olores en las viviendas aledañas al lugar.



"Por las tardes es cuando más feo huele y es justo la hora en que los niños acuden a jugar y también es la hora en que vecinos vienen a hacer ejercicio".



"No es justo que paguemos todos los servicios puntuales y nos tengan con este cochinero".



Un ciudadano quien optó por omitir su nombre mencionó que personas ajenas a la comunidad suelen acudir a arrojar desechos que eran dirigidos a la recicladora situada a un costado del terreno baldío.



"Esta basura es de pura gente que recoge cosas en la calle y cuando algo no les sirve para que les den dinero en la recicladora pues vienen y lo tiran aquí", agregó.



"Se les hace muy fácil deshacerse de sus cosas, pero no piensan en lo que nos afecta a los vecinos".