Buscará que Unison se distinga por educación de excelencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Universidad de Sonora tiene el potencial para consolidarse no sólo como la mejor en el Noroeste de México, sino también en los primeros planos internacionales, siempre y cuando se aprovechen sus recursos, aseguró Fermín Machado Castillo.



Para ello, el académico del Departamento de Sociología y Administración Pública y actual aspirante a rector propone una institución en la que se privilegien la vida académica y la estudiantil, antes que lo administrativo.



"Yo al ganar la Rectoría me comprometo a eso, a que vuelva a ser la Universidad más importante del Noroeste de México y por qué no, de EU y de Europa", enfatizó.



Durante las últimas tres décadas, la Máxima Casa de Estudios de Sonora ha caído en el estancamiento e incluso el desprestigio que, consideró, se debe al desinterés de quienes la dirigen y de los gobiernos.



"(Eso) la ha sumido en un desprestigio, en donde lo triste es que a veces la sociedad sonorense dice ‘en la Universidad de Sonora no van a estudiar mis hijos, van a ir a otras’", externó.



Ante esta situación, Machado Castillo resaltó que buscará que, sin dejar de lado la labor administrativa, lo académico y lo estudiantil sean los ejes rectores del quehacer universitario en los próximos años.



ESTUDIANTES PRODUCTIVOS



Indicó que la institución debe destinar más recursos a la investigación, para el fortalecimiento de los cuadros académicos que, a la par de formar a los mejores estudiantes, tengan también vinculación con los sectores productivos para obtener recursos adicionales.



Además de ello, el aspirante a la Rectoría contempla como parte de su propuesta aprovechar más los recursos humanos y pensar, por ejemplo, en generar ingresos a través de los servicios que puedan prestar a la comunidad los estudiantes de Medicina.



"Por un lado va a hacer que esa unidad de Medicina establezca una educación de excelencia, y por otro lado va a generar recursos a la Universidad de Sonora, y eso se hace en EU, en otras universidades, para no ir muy lejos, aquí en Arizona", sostuvo.



Esta educación de excelencia que va a distinguir a la Unison durante su administración, dijo, será la mejor garantía para que los sectores externos, privados y gubernamentales, se interesen en invertir y aportar recursos.



"El trabajo va a ser el aval, va a ser el aval que le va a dar a la Universidad credibilidad, aceptación dentro de los sectores productivos, dentro del Gobierno federal, dentro del Gobierno estatal".



"Van a ver que ahí está cumpliendo", continuó, "que se necesita apoyarla, porque el desarrollo de la Universidad es desarrollo del Estado y desarrollo del País, es la educación".



TRABAJO DE EQUIPO



En el aspecto de la relación con los sindicatos universitarios, Fermín Machado manifestó que esta misma generación de recursos propios ayudará también a incrementar la matrícula y, por consiguiente, los espacios para académicos.



"Todos en conjunto, estudiantes, académicos, administrativos, sindicato y Gobierno, vamos a poder de esa manera tranquila y en paz, como estará trabajando la Universidad de Sonora, obtener los mejores logros para beneficio de la Universidad. Eso me parece muy importante y creo que nadie lo ha propuesto", recalcó.



Y en cuanto a su estilo como rector, si es elegido por la Junta Universitaria, afirmó que estará cercano a toda la comunidad de las tres unidades regionales y siempre en la búsqueda de que la Unison sea reconocida por su excelencia.