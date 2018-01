Esta banda sonorense estará tocando en el festival Coachella 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La banda hermosillense Señor Kino de género surf punk con sonidos lo-fi estará tocando en el festival Coachella 2018.Así lo dio a conocer la agrupación en su cuenta de Twitter, donde compartieron el tuit de Coachella con el mensaje “nos vemos”.Señor Kino tocará los viernes 13 y 20 de abril.La cuenta de Twitter del festival difundió el cartel de la edición 2018 de Coachella, en donde destacan The Weeknd, Beyoncé, Eminem, The War on Drugs, Post Malone, entre otros.El grupo se compone de Karl Neudert: Voz, pandereta, letras; Carolina Enríquez: Bajo, coros; Sofía León: Guitarras, coros ; Ramsés Calderón: Guitarras, letras y Erubiel Cuén: Batería, maracas.