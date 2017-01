Avenidas parecen un campo minado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como campo minado luce la calle Paseo Costa de Hermosillo en la colonia Los Virreyes debido a la gran cantidad de baches, vecinos reportaron que debido a las lluvias la situación empeora y dificulta el tránsito de vehículos.



Aunque gran parte de esta rúa se encuentra en mal estado, es en la esquina con la calle Diego Velázquez donde más se presenta el problema, pues debido a la falta de pavimento el azolve se esparce por la calle.



"Todas las calles están muy mal, pero aquí está peor, está llena de hoyos, si vas en el carro no hallas por dónde pasar, los carros caen a cada rato en los hoyos, con la tierra se pone peor", dijo Aurelia García.



Los colonos mencionaron que en la pasada temporada de lluvias los baches surgieron y no acudió personal del Ayuntamiento a realizar obras de bacheo, por lo que piden la atención de las autoridades.



"La gente los tapa con la misma tierra que queda en la calle, pero pues nomás llueve y se destapan, no han venido a bachear, todas las calles están así y no las arreglan".