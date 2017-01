Piden vecinos pavimentación y más seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de pavimentación en la mayoría de las vialidades y seguridad en la colonia, son los principales reclamos de los vecinos que radican en la colonia Mártires de Cananea.



Alergias y constantes enfermedades del sistema respiratorio, son las principales afectaciones que se han originado a causa de la gran cantidad de polvo en la comunidad, externó María Soqui, residente del área.



"No puede ni salir uno para acá porque se ahoga, se enferma uno de la garganta con el tierrero, en este tiempo que no llueve es peor porque se levanta más polvo y con el viento nos va más mal".



Detalló que radica desde hace seis años en la colonia y desde entonces se ha solicitado a las autoridades el apoyo para que acudan a pavimentar las calles de la comunidad.



"Cada vez que vienen y preguntan qué nos falta pedimos eso pero hasta ahorita no han hecho nada y yo ya tengo seis años viviendo aquí".



Carmen Aispuro Vásquez, comericante del sector, relató que durante el año en curso ha sufrido hasta cinco intentos de robos que han afectado la integridad de su negocio.



"Tengo 10 años viviendo aquí y desde que me vine puse la tienda, la verdad es que nunca habían intentado robarme hasta los últimos años pero en éste fueron cinco veces".



"La primera vez fue a principios de mayo y la última hace como un mes, hasta ahorita no se han llevado nada pero sí lo han intentado porque ya ha amanecido chueca la puerta y en otras ocasiones sí nos hemos dado cuenta cuando quieren robar en la noche".



Solicitó mayor cantidad de rondines policiacos para evitar que incrementen los actos delictivos en la colonia.



Por su parte, Eleazar Rivera Castillo, habitante de la comunidad, dijo que se requiere mayor cantidad de unidades de transporte urbano en la colonia pues la gran demanda de los usuarios le ocasiona problemas al utilizar el servicio.



"Sí pasan pero casi siempre pasan llenos y pues no se paran, tenemos que esperar más del tiempo que planeamos esperar porque si no lo hacemos así pues llegamos tarde al trabajo", agregó.