Tres primeros partos fueron niñas; María José es la bebé 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A las 02:03 horas del primer día del año nació la pequeña María José, lo que la convirtió en la bebé 2017, llenando de felicidad a sus padres, quienes durante el embarazo desconocían cuál era el sexo de su bebé.



Felices y angustiados al no saber si sería niño o niña, Diana Lidia Carrasco y su esposo José María Castellano recibieron a su hija en las primeras horas del año en el Hospital de la Mujer.



"Me habían dicho que para el 29 y luego me dijeron que para el primero porque ya cumplí las 41 semanas y no quería salir, anda de amarillo porque nunca se dejó ver", expresó Diana de 22 años.



Mientras sus familiares se preparaban para la cena de Año Nuevo, Diana y su esposo habían acudido al Hospital pues ya tenía las 41 semanas de gestación y aún no entraba en trabajo de parto.



"Es mi primer bebé, estoy muy orgulloso y muy feliz, es algo que no esperaba en este año, pero estoy muy feliz", dijo el papá de la pequeña, visiblemente emocionado.



En las primeras horas del año se presentaron tres nacimientos en el Hospital de la Mujer, todas niñas y donde María José fue la primera.