Se origina laguna por fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Residentes de la colonia Las Villas manifestaron estar molestos por los problemas que ha originado una fuga de agua potable, la cual surgió hace cuatro días en la calle Villa del Campo.



Acentuaron que el brote del líquido, ubicado entre las calles Villa Linda y Villa Hermosa, propició que se formara un encharcamiento de gran dimensión frente a la escuela y el parque, lo que dificulta principalmente el paso peatonal.



Valeria Zamora, una de las vecinas que se ve afectada, detalló que siempre que llueve o surge una fuga en alguna de las avenidas del sector, la calle Villa del Bosque se convierte en laguna, donde rápido se empiezan a criar moscos.



"Siempre es el mismo problema, porque nada más hay una lluvia o una fuga, el agua se acumula en la esquina y todo eso trae muchos mosquitos; gracias a Dios no ha habido dengue porque si no quién sabe qué haríamos; luego es un lodo muy viscoso el que se hace por el agua", aseveró.



Los habitantes en Las Villas subrayaron que no es la primera vez que se enfrentan a un problema de fuga, ya que es muy frecuente que emerja una en el mismo lugar, para luego provocar un desastre por donde va pasando el líquido.



"El problema es constante, a cada rato está saliendo agua de donde mismo, ahorita ya tiene unos pocos días que brotó y no han atendido el reporte. Ya hay un cochinero, ha de ser grande el problema para que ya esté así la calle", enfatizó Antonio Noriega.



Los residentes externaron que se sienten preocupados porque todavía no hay una respuesta por parte de Agua de Hermosillo, por lo que llaman a que repare el desperfecto cuanto antes, para así evitar más daño a la ciudad.