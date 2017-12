Temen ser víctimas de la delincuencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ni a comprar leche a la tienda pueden salir de sus casas, aseguraron residentes de la colonia San Luis, porque temen que los delincuentes se las dejen vacías como ha sucedido en muchas otras viviendas del sector, por lo que piden más vigilancia en las noches.



Vecinos de la colonia, ubicada a la salida Oriente de la ciudad, reportaron en especial un parque que está situado en las calles 7 de Noviembre y Lampazos, donde aseguraron que no cuenta con alumbrado público desde hace varios meses y sirve como punto de reunión para presuntos delincuentes.



"Nomás cae la noche ya nadie pasa por aquí, porque se la lleva el hervidero de ‘mariguanos’ y lo peor del caso es que son puros ‘morritos’ de entre 8 y 14 años, puro chamaquito y que ya sabemos que son los que roban en la colonia", comentó una de las vecinas.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que consideran a la colonia como una de las más inseguras para vivir, a pesar de que llevan décadas residiendo en el área, pero pareciera que nunca se impondrán a tanto desorden.



La directora del centro de rehabilitación Posada del Buen Samaritano, aseguró que en los 18 años que lleva la institución en la colonia, el año 2017 ha sido el peor en cuanto inseguridad para ellos, ya que de enero hasta ayer habían sufrido cinco robos.



"Es récord, porque nunca nos habían robado aquí, sí necesitamos más vigilancia, sobre todo del lado del parque, porque por ahí es por donde se metieron todas las veces y ya nos han robado varias computadoras, entre otras cosas, ojalá nos hicieran caso", dijo.



Uno de los lugares más denunciados por los colonos fue el Callejón San Luis, que se ubica justo a un costado del centro de rehabilitación y en el que aseguran que se concentra la delincuencia.



"Yo ni de día me atrevo a pasar por ahí, así te lo digo, se ve muy tranquilito y pareciera que no pasa nada, pero mejor me callo, sólo te digo que las autoridades ya saben cómo corre el agua aquí y no veo que las cosas cambien, por eso pedimos más vigilancia y que por favor pongan la luz en el parque", expresó una afectada.



Los que corren peligro son los alumnos de la secundaria, agregó, ya que salen de clases cuando está oscuro y muchos padres no pueden pasar a ‘recogerlos’ porque trabajan, por lo que también se pide presencia policiaca a en toda la zona.