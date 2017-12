Se "dispara" gravilla con el paso vehicular

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Cuauhtémoc aseguran que un bache en el bulevar Xólotl ha hecho que la vía se vuelva peligrosa, sobre todo porque los automovilistas circulan a alta velocidad y hacen que se desprenda grava del pavimento.



El desperfecto ubicado en las calles Progreso y Teotihuacán, señalaron, se formó a raíz de una fuga de agua potable que rápidamente fue reparada; sin embargo, el hoyo quedó en el lugar.



Marco Antonio Bejarano, uno de los vecinos, precisó que en muchas ocasiones han salido proyectadas piedras debido al paso vehicular, las cuales terminan en sus viviendas, además de que caen carros de manera frecuente.



"En ese bache caen los carros y nomás se escucha el golpe, también sacan muchas piedritas porque no hicieron bien la obra y sabrá con qué tanta fuerza serán aventadas, que hasta al tejabán de lámina que tengo van y dan; y es que sí está peligroso porque por aquí pasan muchos carros y camiones", afirmó.



Lizeth Verdugo, habitante en el sector, reiteró que el hoyo se vuelve cada vez más grande, por lo que genera gran cantidad de problemas que podrían poner en riesgo tanto a los transeúntes como a los conductores.



"Se hace más grande porque los carros vienen rápido y no alcanzan a frenar. No se hizo solo, lo hicieron los de Agua de Hermosillo porque salió una fuga y la arreglaron rápido, pero ahí dejaron el problema, lo único que pedimos es que lo reparen", acentuó.



Los residentes de la colonia Cuahutémoc exhortan a la autoridad correspondiente a reparar el asfalto de la avenida, para así poder evitar que ocurra algún tipo de accidente que pueda resultar fatal.