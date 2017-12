Asegura Gloria que siente más frío en la capital sonorense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una humilde casa se visualiza entre secos mezquites y la árida tierra; las paredes de la morada son de madera y están cubiertas con cobijas, pues vivir a la orilla del cerro ha representado un problema para Gloria Sánchez Durán, pobladora de la invasión Altares.



Gloria llegó de su natal Veracruz en busca de una mejor calidad de vida en Hermosillo y ahora reside en la invasión junto a su familia, que está compuesta por cinco integrantes más. Aseguró que el frío es más intenso en la capital sonorense.



Con poca ropa que la abrigue del frío y escasas cobijas, la madre de familia espera con temor los vientos helados que se sienten en las noches al dormir y que traspasan las frágiles paredes.



"Ya nos ha tocado el frío de aquí de Hermosillo y se siente más que en mi tierra; la gente hasta ahorita nos ha regalado suéteres y cobijas, porque no teníamos nada y ahora ya estamos preparados, pero no es suficiente, aún nos hace falta cosas", comentó Gloria Sánchez.



Para aguantar el tiempo de invierno, Gloria prepara café porque es para lo único que le alcanza; prender leña es otra de las opciones para darse calor a las faldas del cerro.



"Nosotros en este tiempo lo que hacemos es café, a puro cafecito porque no da para atole y vamos por la leña porque hacemos también fogatas, y es que aquí es más frío que en Veracruz.



"La vida aquí es muy dura porque todo está caro, pero de perdida sacamos para comprar comida porque todo está muy caro, 100 pesos no te alcanza para nada y pues ahorita uno se está aguantando el frío porque no tenemos las cobijas suficientes como para taparnos, tenemos una cobija cada quien", afirmó.



El venir de una tierra templada y donde el frío no es tan fuerte ha complicado la situación para Gloria y su familia, pues aunque el calor puede ser poco soportable, el frío no.