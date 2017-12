Realizan festejo navideño a niños de casas hogar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De una muestra de baile, canto y música pudieron disfrutar niños y niñas que viven en distintas casas hogar de Hermosillo, durante el XXII Festival Navideño y de Creatividad 2017, que organiza Cecyte II Hermosillo.



Durante varios meses maestros, administrativos y alumnos planearon esta actividad, la cual se realizó para que infantes de diversas instituciones, como los preescolares "Profesora Ernestina Rodríguez de Marín" y "Profesora Eduwiges Rodríguez Casanova", tuvieran un festejo de Navidad.



También estuvieron presentes infantes del albergue para niños con cáncer "Luis Aarón"; alumnos de Instituto Iris, especializado en personas con debilidad visual; la casa hogar temporal "Jineseki" y vecinos cercanos al plantel escolar.



Por casi dos horas los menores formaron parte de dinámicas y presenciaron los números artísticos y culturales, que los estudiantes de todos los semestres prepararon para ellos y algunas familias.



"Sí me gustó mucho, mi parte favorita fue cuando cantaron y tocaron música, se me hizo un evento muy bonito, me divertí mucho y me gustó el regalo que elegí", comentó Emilio, de 12 años de edad, quien vive en la casa hogar Jineseki.



Aunque algunos de los regalos fueron comprados, alrededor de 150 juguetes fueron creados por los alumnos del plantel, con el objetivo de pintar una sonrisa en el rostro de los pequeños.



Peluches, juegos de mesa, carros, muñecas, entre otros artículos fueron producidos por los jóvenes, quienes comentaron sentirse orgullosos de haber hecho a varios niños felices con cosas realizadas por ellos mismos.



Lotería Braille



Las estudiantes del primer semestre del Cecyte II Hermosillo, Denice Cantú Leyva y Anna Paula Padilla Rodríguez, decidieron regalar a niños con debilidad visual o ciegos loterías con el método de lectura braille.



Denice detalló que esta idea surgió al ver que sus demás compañeros se inclinaban por otro tipo de juegos no incluyentes, por lo que decidieron hacer un juego para los niños con este tipo de discapacidad.



"Tuvimos que investigar como se escribía cada palabra en braille, además de comprar papel especial para poder hacer el escrito y verificar constantemente que lo hayamos hecho bien", dijo la joven.



La temática del juego de mesa decidieron hacerla según la tradición navideña mexicana, por lo que la piñata, el tamal, el balero, el nopal, el atole, entre otras figuras fueron hechas a mano.



Las jóvenes dijeron sentirse orgullosas de sus juguetes, por lo que esperan que los niños con alguna discapacidad visual puedan aprovechar al máximo este juego de mesa.