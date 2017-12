Invita el Banco de Ropa a ser solidarios con los que más lo necesitan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. llama a la solidaridad de la ciudadanía en esta época donde las necesidades de la población vulnerable suelen ser más visibles; todo donativo de ropa, calzado, enseres domésticos y demás artículos de primera necesidad serán de gran utilidad para una familia en desventaja.



"En esta época decembrina, donde la solidaridad sale por sí misma, el mejor regalo que les podemos dar a las personas es donar", explicó Sonia Álvarez, directora del Banco de Ropa, "brindar todo aquello que tenemos, que no está siendo funcional para nosotros y que será de beneficio para otras familias".



Realizar esta labor, explicó Sonia, también implica "reventar la burbuja en la que solemos vivir", pues la cotidianidad y las rutinas hacen que muchas veces no se voltee a ver el contexto propio, donde las carencias de la gente son más que evidentes.



"Quienes vivimos en este entorno, nos topamos siempre con las personas y por las prisas no nos damos cuenta, porque la gente no va portando un letrero ni diciendo las calamidades que pasan al interior.



"Al brindar un poco de lo que tenemos a quien lo necesita, haremos que nuestro entorno mejore: Es una responsabilidad social de todos, en conjunto, para hacer que las cosas cambien en el espacio que compartimos", concluyó.



Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. invita a acercarse a donar en sus instalaciones o a llamarles para recoger los artículos a domicilio; la institución estará abierta todo diciembre para ponerse a disposición de los donadores y de las familias beneficiarias.