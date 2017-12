Lucha Aitana por vivir desde su nacimiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aitana ha pasado la mitad de su vida en una cama de hospital: Apenas tiene un año y tres meses. Para la pequeña no hay un diagnóstico certero y la única realidad para ella y su familia son la incertidumbre y el desespero por que sea tratada en un hospital especializado en lo que padece.



Gema Quintero Rojas y Antonio Martínez Contreras son los padres de Sadie Aitana, a quien los intestinos no le funcionan correctamente desde su nacimiento prematuro, por lo que debieron practicarle una gastrostomía para ser alimentada a través de una sonda.



Actualmente, la pequeña presenta un cuadro de desnutrición severo, sólo pesa cinco kilos y es de talla muy pequeña para su edad; lleva ya cinco cirugías y un sinnúmero de estudios, pero los doctores no han logrado diagnosticar de dónde proviene todo esto: "Puede ser una de esas enfermedades raras", les han dicho a los padres.



"No puedo decir que aquí no la han ayudado, porque le han hecho todos los estudios que están al alcance, pero no ha salido nada", contó Gema, "la niña ya necesita un hospital de otro nivel, alguna fundación que se la lleve a otro lado, a otro país o ciudad".



La desesperación de Gema ha sido tanta, que incluso le ha cruzado por la mente vender alguno de sus órganos, para así tener dinero para tratar a su hijita, pero ni así sería suficiente, afirmó; ahora sólo espera un milagro, la ayuda de alguien solidario que escuche su petición.



"Aitana me ha enseñado más de lo que yo he podido enseñarle a ella", explicó, "ha estado muy grave, me han dicho que quizás ya no pase la noche, lo he escuchado muchas veces, pero, ¿qué más queda? Si ella no se rinde, yo tampoco tengo por qué hacerlo".



De acuerdo a lo relatado por su madre, la pequeña Aitana requiere bolsas para colostomía de tamaño pediátrico o neonatal, pegamento para éstas, un botón gástrico medida 16 FR por 0.8 y extensiones para el mismo; de igual forma, si desea apoyarla económicamente puede depositaral número de tarjeta Banorte 4915 6630 1750 4540.