Detectan en Guaymas 4 casos de VIH y 9 de sida en este 2017

GUAYMAS(GH)

El municipio de Guaymas está dentro de los primeros diez lugares en Sonora, por el número de casos de VIH y sida que se registran hoy día, reveló el responsable del programa estatal de VIH, Sergio Salazar Arriola.



El también director estatal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH-sida e Infecciones de Transmisión Sexual, informó que según la cifra acumulada, en Guaymas se tienen detectados alrededor de 250 personas con esta enfermedad, de los cuales el 80% son hombres mayores de 40 años de edad.



Señaló que este año se han detectado cuatro casos de VIH y nueve de sida, y de éstos últimos fallecieron seis porque la enfermedad se les diagnosticó de forma tardía y, por ende, no llevaron un tratamiento."En Guaymas los pacientes no reciben un tratamiento específico, los casos nuevos se atienden en los Capsit Hermosillo o Ciudad Obregón por la cercanía y posteriormente se les brinda un tratamiento con estabilidad de su enfermedad cuando ya no tienen elevado el número de carga viral", externó.Tras controlar inmunológicamente a los pacientes locales, indicó, se les envía el tratamiento a domicilio para que lo sigan de forma oportuna, pues en la entidad sólo cuentan con Capasits en Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales."En todas las unidades el VIH se debe tratar como consulta externa, con tratamiento adecuado los pacientes de VIH pueden vivir toda su vida."No le atribuimos ciertos años puesto que ya le estamos quitando este tema del VIH de manera letal y tomándolo como una enfermedad crónica, como la hipertensión; necesitan estas personas tener un tratamiento de por vida para tener controlado el virus en su organismo", apuntó.



Cuando las personas son detectadas con sida, abundó, es difícil iniciar un tratamiento porque el mal está en una etapa avanzada.



"No tenemos registros de defunciones de enfermos con VIH, las personas que mueren es porque fueron diagnosticados de forma tardía con Sida", finalizó.



NAVOJOA NO TIENE CENTRO PARA ATENDER PACIENTES DE VIH



En Navojoa no se cuenta con centros especializados para atender a enfermos de sida, por lo que los pacientes son tratados en Ciudad Obregón, señaló Joaquín Flores Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.



"Lo que hacemos son campañas permanentes para evitar el contagio del VIH y de la enfermedad", abundó.



En Navojoa se hacen las pruebas rápidas de detección de la enfermedad, dijo, pero en el Centro de Atención especial de Ciudad Obregón se les da el tratamiento.



"Nosotros les damos el cuidado y seguimiento, pero enfocado en la prevención, aquí no hay un centro especializado", reconoció.



Jesús Enrique Noriega Vega, director de Salud Municipal, enfatizó que en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) se atiende a los pacientes de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Benito Juárez y Quiriego.



"Ahí se atiende a alrededor de 350 pacientes de 13 municipios y cada año se van incorporando más, el sida es una enfermedad que está afectando a las clases vulnerables", subrayó.



El tratamiento para dicha enfermedad es muy costoso, enfatizó, y cada vez toma más incidencia en mujeres y jóvenes.