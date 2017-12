Analiza Myrna Rea Sánchez contender por la alcaldía de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(Angélica Duarte)

Competir por la Presidencia Municipal de Hermosillo en el 2018 es una decisión que analiza Myrna Rea Sánchez, tomando en cuenta las voces de ciudadanos y empresarios hermosillenses que ven en ella a una ciudadana y no a una política.



La empresaria del ramo acerero y ex presidenta de la Canaco Hermosillo advirtió que aun cuando no milita en ningún partido político, sí comulga con la filosofía del bien común y con los principios fundacionales del Partido Acción Nacional, por eso buscará que el albiazul sea el que la abandere en las próximas elecciones municipales.



Hizo ver que su participación como regidora de Hermosillo, durante la administración de Javier Gándara Magaña, fue atendiendo una invitación del presidente municipal para integrar la comisión de Hacienda, considerando su experiencia "en números y en el manejo de la cuenta pública".



"Me identifico más y sí tengo más amigos dentro del PAN, por eso he tomado la decisión para iniciar pláticas con el partido", anunció.



Dejó en claro que su respaldo es una combinación de grupos con los que ha convivido en el sector empresarial, pero también en grupos de amigos panistas y gente de la sociedad civil que "quieren ver a alguien que sea realmente ciudadana, que no esté en algún partido o relación con la política".



Sostuvo que su mejor fortaleza es no ser política y tener experiencia como administradora, de ahí que se siente con la voz completa para buscar una candidatura, aún en tiempos difíciles como los que ha tenido el PAN.



Dijo que enero será un mes de definiciones, una vez que se reúna con los representantes del PAN.