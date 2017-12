ONG's lamentan aprobación de Ley de Seguridad Interior

(GH)

Representantes de las ONG en Sonora lamentaron que la Ley de Seguridad Interior aprobada ayer por la Cámara de Diputados, sólo ordene la militarización de México, viole las garantías individuales y aumente los riesgos para la afectación de los derechos humanos de la sociedad civil.



Además, criticaron el que no se realizaran consultas ni foros para esta legislación.



La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior sólo muestra que el Estado no ha podido brindar las condiciones de seguridad a los ciudadanos y tiene que recurrir a la militarización, afirmó el presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad.



Manuel Emilio Hoyos Díaz calificó como un "jueves negro" en la historia de México al aprobarse esta ley, pues no se realizaron consultas ni foros, a pesar de que los estudios afirman que la militarización no es el camino correcto.



"Es muy lamentable y desafortunado, un fracaso rotundo de las políticas de seguridad en México, marca una negra historia porque se ha demostrado que la militarización no funciona", expresó.



"Genera una incertidumbre hay muchas cosas que el mismo Estado mexicano ha negado, no puede ser que después de tantos años se ha hablado de desarrollo policial, mejora de policías, y ahora gobernantes pidan la ayuda de militares sin asumir responsabilidades", dijo.



Viola garantías



La iniciativa de la Ley de Seguridad Interna viola las garantías individuales y respeto de derechos humanos de los ciudadanos, además de que se violará la Constitución, la cual dice expresamente que está prohibida la acción de militares contra civiles, manifestó Leticia Cuesta Madrigal.



La directora ejecutiva de Sonora Ciudadana indicó que esta ley deja a los civiles en una situación vulnerable debido a que la Constitución también habla de que las autoridades facultadas en esta ley podrán utilizar cualquier método de recolección de datos.



"No estamos viendo una ley de seguridad en un sentido de prevención, sino una ley de seguridad que militarizará el País, ya que el procedimiento de acción de los militares es otro", resaltó, "con la historia donde los militares han salido a las calles no ha habido resultados positivos".



Cuesta Madrigal no considera que la aplicación de esta ley beneficiará a los ciudadanos, debido a que primero es necesario desarticular las redes de corrupción que se dan en la materia y atraerá efectos colaterales a civiles.



Peligran Derechos Humanos



Con la Ley de Seguridad Interior que aprobó ayer la Cámara de Diputados existe y se abre la posibilidad de que se incrementen los riesgos para la afectación de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, aseveró el director de Observatorio Ciudadano para la Convivencia de Seguridad.



Germán Palafox Moyers explicó que las Fuerzas Militares están entrenadas para situaciones de combate en las que se hace uso de la fuerza para oprimir al enemigo armado, en cambio la Policía es un cuerpo civil para la amenaza de Seguridad Pública utilizando la menor de fuerza posible.



"Entonces el Ejército y la Policía no pueden ser intercambiables, porque si queremos consumir una política de seguridad ciudadana, de seguridad humana que se centre en el respeto de los derechos humanos y que disminuya la violencia de forma eficiente, pues no es esta vía de la militarización de la seguridad", dijo.



Algunos analistas plantean que la Ley no solo puede violar los Derechos Humanos, sino que además puede generar mucha más violencia en el País, agregó, y plantean que es anticonstitucional, pues el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior.