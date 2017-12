Toma CTM acción contra adicciones de agremiados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 30% de los empleados que trabajan en maquilas consumen algún tipo de droga - un 7% son mujeres- por lo que para promover un clima laboral sano, la Federación de Trabajadores de Hermosillo (CTM) y la Asociación de Recursos Humanos signaron un convenio.



Con ello se busca abarcar aspectos de salud y combate a las adicciones, pues se ha registrado un aumento significativo en el número de mujeres consumidoras de drogas, lo cual, reconoce el gremio, es un signo de alerta.



Javier Villareal Gámez, líder de CTM, señaló que se buscará el apoyo de instituciones y autoridades del sector Salud para combatir este problema.



ENFOQUE PREVENTIVO



El dirigente municipal de la CTM, Héctor Robles Núñez, indicó que se busca evitar la constante rotación de personal y ausencias al trabajo para, de esta forma, beneficiar a las familias de sus trabajadores.



"Es un problema grave, que deriva en otras situaciones que se pueden evitar", consideró.



Agregó que se elaborarán tarjetas de de diagnóstico para que sean aplicadas en las empresas con ayuda del Sector Salud y de esa forma buscar combatir la depresión, ansiedad, estrés y otras causas que afectan el desempeño de los trabajadores.



INDEMNIZA FORD 100% A EX EMPLEADOS



Alrededor de 300 empleados de la Planta Ford han firmado las listas de despido voluntario hasta el momento y se les ha indemnizado al 100%, informó Javier Villareal Gámez, presidente de CTM señaló que por parte de ejecutivos de otras empresas hay apertura para recibirlos.



“La ley tiene un procedimiento, en esos casos que es de menor a mayor antigüedad entonces se procede de esa manera y con la indemnización correspondiente, en algunos casos el Contrato Colectivo establece condiciones adicionales”, comentó.



Agregó que las proveedoras también realizarán un ajuste del cual no se sabe la proporción, sin embargo, no será tan drástica la situación debido a que “no es tan grave el problema”.