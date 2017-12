Aplicarán alza a tarifa de agua a morosos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Ayuntamiento de Hermosillo aprobó por mayoría el dictamen relacionado a la Ley y Presupuesto de Ingresos de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2018, en el que se incluye el aumento de 4.5% a la tarifa del agua.



Con catorce votos a favor y ocho en contra, y en ausencia del alcalde, los regidores y la síndico municipal votaron por la aprobación de dos mil 828 millones de pesos de la administración directa y mil 793 millones de las paramunicipales.



El dictamen presentado por el regidor del PRI Jorge Güereca Mada, presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, generó polémica entre regidores de oposición por el incremento a la tarifa del agua.



La regidora Elsa Velasco Chico, del PAN; Pedro Rivera, de Morena y Rosa Elena Trujillo, de Movimiento Ciudadano, se manifestaron en contra del presupuesto, pues rechazaban el incremento a la tarifa del agua.



DESCUENTO PARA CUMPLIDOS



Para evitar que el aumento de 4.5% a la tarifa del agua afecte a los usuarios cumplidos, en esta sesión también se aprobó un 10% de descuento por pronto pago.



Antes de aprobar la Ley de Ingresos para Hermosillo, se votó en lo particular un descuento de 10% sobre consumo, saneamiento y alcantarillado a los usuarios que paguen antes de la fecha de vencimiento.



Este descuento ya se encontraba vigente, pero sólo se aplicaba a los usuarios que tuvieran más de tres meses como usuarios regulares, por lo que ahora será a partir del primer mes regular en el que se refleje el descuento.



Con esta aprobación, el aumento de 4.5% a la tarifa del agua sería aplicable y acumulable para los usuarios morosos y no para los cumplidos.



PREDIAL



Aunque en el Presupuesto de Ingresos para el 2018 no se incluyen nuevos impuestos, desde el 10 de octubre el Congreso del Estado aprobó la actualización de las tablas de valores catastrales para varios municipios, donde se incluyen 89 colonias de Hermosillo.



Con este incremento, los vecinos de estas colonias del municipio pagarán más predial de acuerdo a la actualización de las claves catastrales.



El director de Ingresos de Tesorería del Municipio, Alfonso Morfín Woolfolk, aseguró que en esta Ley y Presupuesto de Ingresos no se incluyeron nuevos impuestos y detalló que los cobros por uso de campos deportivos sólo se incluyeron en dos campos.



"Los pagos de derecho para uso de campos deportivos ya se hacía, ahora estamos incluyendo campos que se entregaron en este año y se cobra una cuota como los otros campos que ya se cobran normalmente", explicó.



El cobro por uso de estos campos son de 200 pesos por hora o una cuota fija mensual de dos mil a cuatro mil 500 pesos que pagan las ligas para el mantenimiento.



Los cobros ya se realizaban en las unidades deportivas de Reforma, Vildósola, Nacameri y La Sauceda; se agregó Nuevo Hermosillo y el Cárcamo.