Deciden vecinos hacer justicia por su propia mano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desesperados ante la situación de inseguridad que se vive en la colonia, vecinos del fraccionamiento Pueblitos, sección Álamos, decidieron adoptar la idea de hacer justicia por su propia mano y capturar a los delincuentes para "castigarlos" por sus actos.



Después de unos meses de calma que se vivieron en la colonia, según comentaron, los residentes de Pueblitos se dijeron cansados de ver que las autoridades no hagan nada en contra de los ladrones y optaron por capturar ellos mismos a los delincuentes.



"Es que de verdad ya no aguantamos los robos, están de remate, ya se había calmado, pero esta vez la gente se hartó.



"Es más, los mismos cholos agarraron al bato y le pusieron una golpiza y lo subieron al Internet, para que sepan que no se está jugando", externó "Juan", un vecino que prefirió estar en el anonimato por temor a represalias.



El reportante destacó que aunque la colonia sí tiene vigilancia constante por parte de la Policía Municipal, no sirve de nada, ya que ellos mismos les han informado que no pueden detener a los delincuentes, excepto si los sorprenden en flagrancia del delito.



"Hasta ellos mismos nos dicen que ni modo, que los agarremos y les peguemos una ‘pela’, porque no se los pueden llevar, así que pues eso haremos, a mí ya me han robado como cinco veces, no es justo que se roben lo que compraste con años de trabajo", manifestó "Lupita", otra de las perjudicadas.



Fue el pasado domingo, alrededor de las 23:30 horas, cuando un grupo de jóvenes capturaron a un supuesto ladrón y le propinaron varios golpes, al mismo tiempo que grabaron la acción en un celular y lo subieron a las redes sociales.



Falta alumbrado



Es la falta de alumbrado público la causante de que existan tantos robos en la colonia, expresaron los colonos de Pueblitos, ya que llevan varios años en penumbras debido a que los delincuentes desmantelaron los postes eléctricos y violentaron las bombillas.



Otro de los vecinos afectados comentó que la solución para disminuir los delitos patrimoniales, como robo de casa y vehículo en la zona, es que se repare el alumbrado y desaparezca la corrupción que existe entre la misma autoridad.



Lo que pesa más, agregó, es que no existe una banda de delincuentes en la colonia como en años anteriores, ya que tres o cuatro personas son las que causan el terror entre los vecinos y como la autoridad está "atada de manos", los ladrones tendrán que atenerse a las consecuencias.



NO ES RECOMENDABLE LA AGRESIÓN: COMISARIO EN JEFE DE LA POLICÍA



“No podemos convertirnos en aquello a lo cual combatimos”, aseveró el comisario en jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con respecto a la actitud de la ciudadanía de hacer justicia por su propia mano.



Antonio Salcedo Puente comentó que la comunidad puede realizar arrestos ciudadanos al momento de percatarse de que otra persona esté cometiendo algún delito, pero sólo para ponerlo a disposición de la autoridad y no arremeter en su contra.



“Entonces hacemos un llamado a los vecinos que

dejen a la Policía hacer su trabajo, pueden hacer un arresto ciudadano, pero que inmediatamente llamen al número de emergencia y nosotros ya nos encargamos del asunto.



“En caso de que se sorprendiera a cualquier ciudadano cometiendo cualquier tipo de agresión en contra de alguna persona, ya sea el presunto ladrón o no, se pondrá a disposición de un juez calificador y sería él el que defina su situación legal".