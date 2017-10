Diario de una lucha contra el cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hoy inicia el mes Rosa en todo el mundo, ya que el 19 de octubre es el día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama.



Buenos días amig@s, agradezco la confianza y oportunidad de esta Casa Editorial que me permita compartir unas líneas con información que puede salvar vidas.



Por años hemos escuchado que cáncer es igual a muerte y eso es totalmente falso, hoy en día, podemos darnos cuenta que gracias a todos los adelantos médicos, tanto en las diferentes pruebas de detección oportuna, tipos de cirugías menos invasivas como en los diferentes tipos de tratamientos menos agresivos y más exitosos, la tasa de sobrevivencia en un cáncer detectado en etapas tempranas puede alcanzar hasta un 87% de curación.



Lo primero que debemos conocer es cómo se conforma nuestra glándula mamaria.



Ésta se compone de: Tejido, Grasa, Conductos, Lóbulos, Pezón y Areola.



¿Cómo empieza a desarrollarse un cáncer de mama?



El cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control, las células cancerosas crecen desordenadamente éstas continúan creciendo, desplazando y destruyendo las células normales, dando como resultado un tumor maligno o cáncer.



Esta enfermedad ocurre principalmente en las mujeres, pero los hombres también pueden desarrollar esta enfermedad en menor porcentaje (2%) aprox.



Durante el 2015 y 2016 en Sonora, murió una mujer cada tercer dia, ya que el 75% de las detecciones se descubren en etapas avanzadas.



Es importante mencionar que del 100% de las mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama, al 90% de ellas se relaciona con los estilos de vida de la persona, solo entre un 5 y 10% está relacionado con la cuestión genética, donde están involucrados el GEN BRCA1 y el GEN BRCA2.



Las personas que son portadoras de estos genes, tienen predisposición a desarrollar cáncer de mama durante su vida en un 87% y un 50% para cáncer de ovario.



Luego entonces, debemos de estar conscientes que en nuestros estilos de vida, está la diferencia para cambiar los altos índices de nuevos casos con esta enfermedad, que hoy en dia se presentan cada vez más en mujeres menores a 40 años y el aumento de las detecciones en el sexo masculino.



Aunque existen muchos tipos de cáncer de seno o mama, todos tienen en común un crecimiento incontrolable de las células.



El cáncer es multifactorial, aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo causa, existen factores de riesgo, modificables y no modificables como son:



* Antecedente personal (ya haber tenido cáncer).

* Antecedente familiar de cáncer mamario (mamá, hermana, tía, abuela).

* No haber tenido hijos.

* Inicio de la menstruación antes de los 12 años y/o menopausia después de los 52 años. (Más de 40 años reglando)

* Edad mayor de 50 años (a mayor edad mayor riesgo)

* Presentar ciertos problemas benignos en la mama.

* Tener el primer hijo después de los 30 años.

* Terapia hormonal de reemplazo

(estrógenos o anticonceptivos sin control médico).

* Obesidad.

* No hacer ejercicio.

* Alto consumo en grasas.

* Ingesta de alcohol.

* Fumar.

* Genética.



De los anteriores factores de riesgos que influyen para padecer cáncer de mama, usted puede darse cuenta que muchos de ellos están en nuestras manos cambiar, pero al final la decisión es de usted.



Espera más información que estaré compartiendo próximamente con todos ustedes con la intención de que tengas las herramientas necesarias para una detección oportuna que es la diferencia entre la vida y la muerte.