Centro Ecológico es "el nido" de la codorniz en México

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Centro Ecológico del Estado de Sonora inauguró un aviario único en su especie: El primero en México y el mundo que contará con las catorce especies de codornices mexicanas silvestres, provenientes desde el desierto de Sonora hasta el bosque de niebla de Chiapas.



Son siete las especies que habitan el Centro Ecológico y, posiblemente antes de que finalice el 2017, se integrarán al proyecto las siete restantes.



Luis Molina Ruibal, director del Centro Ecológico del Estado de Sonora, informó que hoy en día la mayoría de las especies de codorniz se encuentran en peligro de extinción, lo que da una idea de la importancia de que Sonora tenga diferentes ejemplares de estas aves.



Indicó que además de tenerlas en exhibición, a mediano plazo se buscará reunir las condiciones que se requieren para lograr su reproducción y después iniciar un proyecto de incubación.



“Para cada especie hay un camino diferente que seguir para lograr su reproducción, no es fácil porque son aves muy nerviosas”, apuntó.

Detalló que cada especie contará con su propia jaula en la que tendrán un espacio para refugiarse, alimentación a base de granos, agua, Sol y área sombreada.



La inauguración del área de exhibición de codorniz se llevará a cabo hoy a las 10:00 horas, y que de manera previa se brindará información general de cada especie.



El aviario es fruto de la colaboración entre el Patronato del Centro Ecológico y la Asociación Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre.



Aunque parecen pequeñas gallinas, estas aves tienen la capacidad de volar: Toman impulso de un salto gracias a la capacidad de sus músculos y logran planear hasta cinco metros de altura.



Destaca entre sus características su particular belleza de plumajes que varían en formas y tonalidades color tierra, grises, blancos y rojizos.



Las codornices tienen también grandes garras para poder rascar el suelo y alimentarse con los pequeños tubérculos y semillas que encuentran entre la tierra, y su periodo de anidación se da en los meses de marzo a julio, dependiendo de la especie, y pueden llegar incluso hasta septiembre.



MUY ESPECIALES



Una particularidad curiosa de estas aves, es que son ‘nidífugas’, es decir, que al momento de romper su cascarón al nacer, salen con plumaje y la capacidad de correr, por lo que de inmediato buscan su propio alimento y no requieren vivir en el nido como otras aves.



Las especies con mayor presencia en Sonora son la codorniz Moctezuma, la Escamosa, la Cotuí y la Gambel, mientras que otras están en peligro de extinción como resultado de la destrucción de su hábitat y de su caza desmedida.



Las especies se encuentran ya en exhibición desde ayer y pueden visitarse sin pagar un costro extra, pues están incluidas en el recorrido habitual del Centro Ecológico.