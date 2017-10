Un vetusto gigante es el corazón del Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde el fondo de un cuarto enrejado, la radio suena con las primeras noticias del día y anuncia la hora: Cinco de la mañana. Las luces se encienden poco a poco y van iluminando los espacios, mientras afuera, todo permanece oscuro.



La vida en el Mercado Municipal inicia temprano y los primeros visitantes, los clientes de antaño de las cafeterías, ingresan por una puerta alterna, al encontrarse cerrado por reparaciones el acceso de las calles Matamoros y Elías Calles, hecho que ha afectado a algunos locatarios.



Los minutos avanzan y el trajín ya no para; adentro, se escuchan los sonidos de las javas con verduras que se apilan en un local, las voces de los cargadores y el chiflido del repartidor de leche, las tazas con café sobre las barras, el sonido de una cuchara al tocar el fondo de un plato con menudo.



MÁS DE 100 AÑOS



El espacio recién cumplió 107 años del día en que se colocó su primera piedra, el 15 de septiembre de 1910; la construcción, al atravesarse la Revolución mexicana, se retrasó.



"Las obras empezaron en 1911, muy lentas, bajo la supervisión del ingeniero Felipe Salido; a inicios de 1912, ese mercado quedó terminado, nomás que era muy austero, feito, cuadrado, y a la gente no le gustó.



"Protestó, y tuvieron que prácticamente rehacerlo con un contratista; le puso estas puertas de medio arco, seis, y este ventanal y adornos bonitos, con los espacios bien distribuidos para los locatarios", narró Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de la ciudad.



No fue sino hasta el 29 de noviembre de 1913 que abrió oficialmente sus puertas al público, bajo el nombre de Mercado Municipal Número 1 "José María Pino Suárez".



Cada local tiene su historia y sus curiosidades; en más de 100 años de actividad, hay negocios que llevan hasta cuatro generaciones de servicio a los sonorenses y visitantes foráneos, ofreciéndoles comida, café, verduras, carne y productos regionales.



Según el citado cronista, este mercado y el de Guaymas, son los únicos dos en Sonora que mantienen su modalidad tradicional, al no encontrarse "invadidos" por productos de origen extranjero.



PAREDES QUE HABLAN



En la pared del Café Carmen, pueden leerse unos versos de "Oda al menudo", obra del poeta Facundo Bernal: "Oh, sabroso menudo, te saludo en esta fresca mañanita aurora, en que reclamo alimento alguno, pues creo que ya es hora en que tú estás cocido y yo estoy crudo".



"El señor ese, Facundo Bernal, se lo hizo a mi mamá hace muchísimos años y ahí se quedó, porque a él le gustaba mucho el menudo que hacía ella", contó María del Socorro Martínez Ochoa, quien continuó el negocio que inició su bisabuela.



El Café Cele existe desde 1958, y en sus paredes hay fotografías antiguas y un letrero donde se lee: "¡El café de la resistencia!".



"En aquel tiempo de los movimientos estudiantiles de los sesenta, se venían al café, era su punto de reunión, se concentraban a hablar, planear, conspirar, eso me contaban; entonces le llamaban ‘el café de la resistencia’.



"Ahora la raza lo tomamos de manera chusca, de que ya nomás nos resistimos unos con otros, que resistimos al enfadoso que no le para la boca o que resisten el café malo que les vendo a veces", ríe Gerardo Medina, heredero de la cafetería, "pero también porque resistimos a las tiendas de autoservicio que ahora venden café… y a la puerta cerrada".



QUERERLO Y CUIDARLO



"El mercado seguirá siendo el mercado, hay que quererlo, respetarlo y cuidarlo", explicó Ignacio Lagarda, "ahora que tiene problemas de unas cuarteaduras, no es una tragedia ni se trata de demolerlo, eso lo sufre cualquier edificio y más si es un anciano como este; hay que repararlo y seguirlo disfrutando.



"El mercado es el centro de compras tradicionales, comida y reunión no sólo de los hermosillenses, sino de la gente que viene de los pueblos de la Sierra, de la clase popular de Hermosillo; hay que quererlo más ahora que nos amenaza tanto mercado extranjero, el mercado es la esencia de las costumbres y tradiciones de Hermosillo y de Sonora".



El mercado es los boleros que trabajan afuera, los ancianos que platican por horas en las bancas, la vendedora de carne fresca, el vecino que compra las verduras y la mujer que va por su desayuno antes de ir a trabajar.



El mercado es un plato de cocido, un café caliente en la madrugada, la esperanza de precios que se ajusten al bolsillo; el mercado es la resistencia del corazón de la ciudad, el palpitar de un espacio vivo.