Ahora descansa y se relaja

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Las carencias que abrumaban a su pueblo natal alrededor de 1948, principalmente de educación, salud y económicas, hicieron que Edgardo migrara hacia Hermosillo cuando tenía 14 años de edad.



Fue entonces cuando el estilo de vida de Edgardo González Encinas cambió, pues la capital sonorense le dio la oportunidad de estudiar los niveles básico y medio superior: Primaria, secundaria y preparatoria.



"Ahorita tengo 83 años y todavía me acuerdo de cuando llegué a Hermosillo, venía de Tónichi, un pueblo allá en la Sierra, para el lado de Soyopa", detalló, "me vine porque estaba fea la situación entonces, y aquí pude estudiar desde la primaria a la prepa".



Puntualizó que al terminar su paso por las instituciones educativas buscó trabajo, y sin imaginar a lo que se dedicaría, consiguió empleo en una escuela del sistema Braille, donde asegura aprendió de los mejores maestros.



"Un día llegué a pedir trabajo a una escuela para ciegos, porque ahora también pueden ir chamacos que sí ven, por eso de la integración y de que todos son iguales… y casualmente había un puesto disponible, uno nomás, y me quedé", manifestó.



El buen estado de salud en el que se encuentra le ha permitido que actualmente visite a diario el Centro de la ciudad, donde puede estar hasta tres horas sentado en una banca, ya sea dando de comer a las aves, viendo a la gente pasar o sólo disfrutar de la sombra.



"Gracias a Dios estoy muy bien de salud, nomás traigo esto (señala un bastón) para apoyarme, haber hasta cuándo me dura la tranquilidad", añadió don Edgardo González Encinas.