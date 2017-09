Energías limpias que deriven en ahorros, propone Antonio Astiazarán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Eficientar el consumo de energía eléctrica en el Estado de Sonora a través del desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para que la ciudadanía pague menos en su recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es hoy en día el principal objetivo de Antonio Astiazarán Gutiérrez.



En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL, el ex diputado federal por el PRI en dos ocasiones y ex alcalde de Guaymas expuso la importancia que tiene para el medio ambiente la generación de energías limpias y renovables, así como los beneficios sociales.



A través de la energía eólica, puntualizó el promotor del programa Energía Sonora, de 2012 a la fecha se ha beneficiado a más de 10 mil 500 familias de escasos recursos de Puerto Peñasco, con un ahorro de hasta 30% en su consumo de electricidad mensual; adelantó que en los próximos meses entrará en funcionamiento el segundo aerogenerador para extender el apoyo a 21 mil familias.



Consideró que los buenos resultados obtenidos con las once reformas estructurales promovidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pueden ayudar a que el PRI llegue fortalecido a las elecciones de 2018.



A continuación, la entrevista:



¿En qué consiste el Reto Sonora-Innovación Energética?



AAG.- Este reto busca detonar aquellas ideas que estén relacionadas con la innovación tecnológica para eficientar el consumo de energía, es decir, cómo desarrollar a partir de nuevas innovaciones tecnológicas soluciones prácticas para la vida cotidiana, para que la gente pague menos luz o para que la gente sea más eficiente en el consumo eléctrico. Hay una infinidad de ideas, incluso el ahorrar agua también se traduce en ahorro de energía, porque se requiere de energía eléctrica para poder conducir el agua.



El arranque del reto es el 7 de septiembre, y a partir del 8 de septiembre se abre una convocatoria que se podrá hacer el registro en línea en la página de Internet www.toñoastiazaran.com/reto el 24 de septiembre. Con el apoyo de un jurado vamos a seleccionar a los mejores cinco proyectos que vamos a encubar para que se conviertan en empresas.



¿Cuáles son los avances más importantes del programa Energía Sonora?



AAG.- Tiene avances importantes no sólo en la parte de eficiencia energética; muy pronto vamos a reactivar el programa “tumba-watts”, con el cual vamos a las casas y evaluamos el consumo de energía en el hogar y buscamos con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica hacer diagnósticos gratuitos para detectar fugas de energía y emitir recomendaciones, como cambiar el cableado eléctrico o considerar el aislamiento térmico. Este programa ya lo vamos a tener en dos semanas en las 10 principales ciudades del estado en términos de población.



¿Cuáles son los proyectos más relevantes que están por iniciar y en qué municipios?



AAG.- Vamos a inaugurar el segundo aerogenerador de energía en Puerto Peñasco, que para ponerlo en perspectiva, es dos veces más alto que la Torre de Hermosillo y nos va a permitir afiliar a otras 10 mil 500 familias, con las que vamos a sumar 21 mil familias que se van a beneficiar pagando menos electricidad a partir de la generación de energía con el viento.

Estamos muy contentos porque



es el único ejemplo a nivel nacional de una asociación civil que promueve la generación de energía limpia para poder reducir el consumo. Creemos que esa es la ruta y vamos a continuar con este tipo de programas; por lo pronto, en los próximos meses vamos a estar llevando a cabo ferias de la energía para afiliar a familias que se van a beneficiar con el ahorro de luz.



¿Qué alcance puede tener un programa como éste en Sonora a mediano y largo plazo?



AAG.- Yo creo que el alcance puede ser tan grande como nos lo imaginemos y como lo propongamos y en ese sentido, cuando uno se pone a trabajar en la persecución de un objetivo, los resultados se pueden dar. Mi sueño es obviamente que en nuestro estado tengamos muchos parques solares y muchos parques eólicos que estén produciendo toda la energía que consumimos; que ésta sea limpia, que no contamine, que no tengamos termoeléctricas como la de Guaymas o la de Puerto Libertad -que utilizan combustóleo para producir electricidad- pero además de que sea limpia, que también sea más barata.



¿Hay algún plan de que a nivel nacional se retome esta iniciativa

de Energía Sonora -o algo similar- para el aprovechamiento de recursos naturales?



AAG.- Sí. Una diputada federal del estado de Yucatán se enteró del programa y nosotros compartimos toda la información; también hay casos de Sinaloa que se nos han acercado... de Durango y Nuevo León también. En alguna ocasión el secretario de Economía me habló por teléfono para pedirme que recibiéramos a las autoridades de Juchitán, Oaxaca, donde está la ventosa, porque ellos están entusiasmados con la idea de que sus parques eólicos le sirvan a la gente también en el recibo de luz, porque no hay en ninguna parte del País un programa que vaya dirigido a la gente en sus casas.



¿Cómo ve al PRI a nivel estatal y nacional rumbo a las elecciones

de 2018?



AAG.- Yo pienso que como partido político, más estando en el poder, pues obviamente que sufre desgastes, pero creo que el desgaste que tenemos como partido no es un tema privativo del PRI, yo creo que todos los partidos en general viven en este momento una crisis de credibilidad, misma que podemos y que debemos revertir. En lo personal siento que los hechos, las acciones y los resultados son lo que pueden hablar del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cómo este Gobierno emprendió reformas que ya están dando resultados, como es el caso de las telecomunicaciones; la (reforma) de energía, la educativa... en fin, la serie de cambios que ayudaron a una mejor calidad de vida. Yo espero que eso ayude para que podamos llegar con éxito al resultado electoral de 2018.



En su cercanía con dos de los personajes más importantes que se mencionan a nivel nacional como aspirantes presidenciales, ¿cómo ve a José Antonio Meade como posible candidato?



AAG.- Yo creo que lo que vivimos recientemente en la asamblea es un mensaje muy positivo que estamos dando no sólo al interior, si no sobre todo a la sociedad en general. Que cualquier persona, sea o no militante del partido, tenga la oportunidad y la posibilidad de participar con las siglas de nuestro partido y contender por cualquier candidatura, sea la Presidencia de la República, como muchos lo han interpretado, o cualquier otra. En lo personal creo que en el PRI tenemos muchas y muy buenas opciones para poder competir el próximo año. José Antonio Meade, además de que es mi amigo, en una gente sumamente capaz, como también lo es, por supuesto, el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong; el propio secretario de Salud, José Narro y el secretario de Educación, Aurelio Nuño y otros más.



¿Cuál sería su opinión sobre Miguel Ángel Osorio Chong en la

candidatura presidencial del PRI?



AAG.- Yo no quisiera especular con respecto a su posible participación. Lo que sí puedo decir es que a Miguel Ángel le caracteriza un aspecto en su personalidad y en su formación, que para mí habla mucho, que es dar siempre la cara, entregado a su trabajo, entregado a su responsabilidad siempre da la cara y al darla trata de hacerle siempre frente a los retos que tenemos.



¿Con quién de ellos, Meade y Osorio, es más cercana su relación?

AAG.- Tengo la fortuna de ser amigo de los dos desde hace ya muchos años y he tratado de conservar una relación de amistad con los dos. Con los dos he sido colaborador: Osorio Chong me invitó a participar en el Comité Nacional del PRI, estuve trabajando con él un año y siempre he estado en comunicación.



A José Antonio lo conocí en 2003, cuando era director de lo que antes era Banrural, y es una gente de la que admiro muchas cosas, entre ellas su honestidad y su capacidad.



¿Que opina de las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones de que el PRI debe alinearse a la izquierda?



AAG.- Ciertamente nuestro partido nace como un partido que busca institucionalizar lo que en aquel momento era la guerra de la Revolución y siento que en aquel momento la tendencia era precisamente hacia la izquierda, derivado del reclamo de la Revolución, que era democracia y justicia social. En ese sentido creo que los postulados del PRI no han variado y no deben de variar en promover la democracia y la justicia social, y yo interpreto la justicia social de una marea muy sencilla: Cuando el estado le da un trato igual a los iguales y cuando le da un trato desigual a los desiguales.



Esto quiere decir que no todas las gentes nacemos en las mismas condiciones de educación, de salud, de seguridad... y entonces el PRI representa la posibilidad de que el Estado te otorgue esas condiciones, mínimas para poder salir adelante.



Creo que el PRI esta obligado a voltear hacia los ciudadanos y, en función de sus necesidades, presentar propuestas concretas.



¿Cuáles son sus aspiraciones políticas para 2018?



AAG.- Yo seguiré trabajando en lo proyectos de Energía Sonora, que es lo que me apasiona, y por otro lado en mi responsabilidad que tengo en el Gobierno de la República, en la Secretaría de Desarrollo, donde tengo el privilegio de poder coordinar los organismos que sectorialmente dependen de la Sedesol.



Tengo aspiraciones políticas, trabajaré para esas aspiraciones políticas, pero siempre he sido una persona que ha pensado que más allá de decir “quiero ser o aspiro a ser”, lo importante es dar resultados. En ese sentido, estoy concentrado en trabajar en los resultados que tengo.