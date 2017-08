Cancelan vuelo directo Tucson-Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El vuelo directo Tucson-Hermosillo que operaba desde la capital de Sonora hacia la ciudad estadounidense con dos frecuencias semanales por parte de la compañía Aeromar, fue cancelado hace dos días.



En agencias de viajes locales informaron que simplemente el vuelo no aparece en el sistema de reservación de vuelos y en la página de Internet de la compañía el destino ya no está disponible y la empresa no ha emitido, hasta ahora, un comunicado especial.



El vuelo salía de Hermosillo los días martes y jueves a las 9:10 horas y llegaba a Tucson a las 10:35 horas. De regreso, salía de Arizona a las 12:05 horas y llegaba a la capital sonorense a las 13:20 horas.



Esta cancelación se suma al vuelo Hermosillo-Los Ángeles que operaba Aeroméxico y fue eliminado a principios de año. Desde esta ciudad, ahora sólo existe un vuelo internacional hacia Phoenix, Arizona, operado por American Airlines.