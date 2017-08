Ansiosos por entrar al aula

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque tienen 10 años de diferencia de edad, los hermanos Saúl Gilberto Duarte, de 4 años, y Kevin Joaquín Duarte, de 14 años, están contentos de entrar ya pronto a la escuela, siendo el primer año del pequeño Saúl en el preescolar y el último año de Kevin en la secundaria.



Los hermanos de la colonia Las Peredas están ansiosos de volver a clases pero aún les hace falta sus útiles escolares, que son difíciles de costear debido a la situación económica en la que se encuentra su familia.



Al pequeño Saúl le gusta mucho jugar con sus carritos y está contento de entrar al Jardín de Niños; Kevin, su hermano mayor, ya se encuentra en su último año en la secundaria José María González, teniendo un promedio de 8.7 y su materia favorita es Español y Física Elemental.



"Pues me gusta mucho estudiar, la materia en la que mejor he salido es Español, que es una de mis favoritas y otra que también me gusta mucho es Física Elemental, me llama mucho la atención por las leyes que la componen", comentó Kevin.



Sentados bajo la sombra de un pequeño mezquite, los hermanos Duarte esperan el regreso a clases, pues la mayor motivación de Kevin es seguir estudiando para algún día ser un ingeniero y así salir adelante junto a su familia.



"Yo siempre he querido ser ingeniero civil, me gusta mucho tomar clases y pues yo quiero seguir estudiando porque quiero salir adelante para ayudar a mi mamá y a mis hermanos" comentó el mayor de los hermanos Duarte.



Kevin, que está muy contento de volver a clases, desea tener a tiempo los útiles escolares para él y su pequeño hermano Saúl que apenas iniciará en el mundo del conocimiento este ciclo escolar.



Si desea apoyar a Kevin Joaquín y a Saul Gilberto con útiles escolares puede traerlos a nuestras oficinas de Sufragio Efectivo y Mina No. 70 en la colonia Centro.