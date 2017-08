Piden mantenerse alerta por mordidas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque los perros de razas potencialmente agresivas mantengan un entrenamiento adecuado, el riesgo de presentar un ataque está latente porque lo traen en su sangre, indicó el director del Centro de Atención Canina y Felina.



El doctor José Ariel Félix informó que las agresiones, sobre todo mordeduras de perro, aumentan hasta 50% en periodo vacacional, por lo que emitió una recomendación a las familias que tienen perros de razas potencialmente agresivas.



"Hay que cuidar a los niños porque como están en vacaciones les da por tocar a los perros desconocidos y pueden sufrir un accidente, se incrementan en vacaciones las mordeduras sobre todo a los niños, porque andan jugando y conviven más en patios y parques", dijo.



La principal recomendación fue a padres de familia para que orienten a los niños a no tocar a perros ajenos y tener en resguardo a las mascotas, sobre todo en época de lluvia, pues con los rayos los perros se estresan y pueden morder.



"Los perros considerados de razas agresivas es porque ya lo traen en su gen, en la sangre, los puedes entrenar y lo puedes tener bien, pero hay que recordar que trae el potencial, aunque esté entrenado la recomendación es tener cuidado y no tocar perros ajenos", recalcó.



Actualmente son dos perros que se encuentran en observación en este centro por mordedura, de raza pitbull y pastor alemán, agregó, y se tendrán en resguardo para ver que no presenten síntomas de rabia.



El director del centro aseveró que la multa a los propietarios de perros que muerdan a una persona va de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de si se presenta en la vía pública, si está registrado el animal y de la gravedad de la situación.