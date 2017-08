Mantiene Alfonso tradición familiar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una sonrisa de oreja a oreja, pero ya con las manos llenas de polvo por pulir con un esmeril granito y mármol, es como Alfonso Marcial Jiménez, de 43 años, se ha dedicado a lo largo de 28 años a la elaboración de lápidas, lavaderos y figuras religiosas, oficio que fue enseñado por su padre cuando Alfonso apenas tenía 15 años.



Aunque poco a poco arrugas han aparecido en su rostro, Alfonso se siente feliz al realizar su oficio que le ha ayudado a salir adelante y en el cual pone todo su esfuerzo para obtener un gran resultado, pues piensa que es importante dejar satisfechos a quienes solicitan su trabajo.



A lo largo de casi 3 décadas Alfonso Marcial ha ido perfeccionando su trabajo, puliendo hasta que el mármol y granito queden en las condiciones correctas; también ha creado figuras religiosas y de otro tipo, floreros, canaletas y libros de mármol, granito o cemento.



"Este oficio me lo enseñó mi padre, que ya falleció, yo desde chamaco he hecho esto y no he trabajado en otra cosa, empecé a ejercer la profesión ya que aprendí a cómo hacer las cosas, cuando tenía ya 15 años, tengo mucho en esto.



"Es pesado este trabajo porque quita bastante tiempo, pero a mí me gusta porque pues desde chico hago esto y aparte pues también soy un trabajador, yo sigo con mi labor", comentó.



Durante sus 28 años ejerciendo su profesión, Alfonso reveló que en ese tiempo le ha tocado hacer diferentes figuras para las lápidas que realiza que van de lo normal hasta lo extravagante.



"Cuando ha muerto un deportista, por ejemplo un basquetbolista, se le hizo un balón de básquet de mármol para la lápida, también me pidieron un sombrero vaquero, la cabeza de un caballo, también hemos realizado groserías en el escrito de la lápida, como dichitos que decía la persona fallecida", agregó.



La realización de las lápidas, figuras, lavaderos, libros y canaletas es un proceso largo, perfeccionista y minucioso que requiere de gran paciencia y de tiempo invertido por parte de Alfonso Marcial Jiménez que ha enseñado a sus hijos el oficio.