Están cansados de aguas negras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fuga de aguas negras lleva al menos dos días ubicada en la avenida Áspid esquina con Atunes, en la colonia Altares, y vecinos aseguran que es muy constante el derramamiento de aguas negras de la alcantarilla.



Juan Manuel Olivas, vecino de la calle Atunes, aseguró que trabajadores de Agua de Hermosillo realizaron una obra en la alcantarilla de la calle Áspid y que siempre se tapa cuando hacen los trabajos.



"La fuga esa es de drenaje y ya tiene unos días así y es que andaban los del Agua dizque tapando los drenajes para que no se desbordaran, pero cada vez que hace eso y luego llueve pues luego luego sale el agua", comentó.



También Olivas aseguró que a pesar de que el agua corre hasta el bulevar Capomo no se ha visto escape de heces fecales, pero que es muy fuerte el aroma.



"Y por lo pronto no ha salido excremento, pero nomás nos da el golpe de la peste y es que se tapa y llega hasta la Capomo en la Nuevo Hermosillo y somos los vecinos los que nos quejamos siempre de eso", afirmó.



El vecino de Altares solicitó a Agua de Hermosillo acudir al lugar para darle solución al problema, pues Juan Manuel teme que se agrave la fuga de drenaje durante las próximas lluvias en la ciudad.