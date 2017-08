Esperan al nuevo sacerdote en San Pedro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la parroquia de San Pedro están a la espera de que se decida quién irá, ya que el jueves pasado será el último día que vaya el sacerdote Francisco Manuel Romo.



En la iglesia de San Pedro, Adriana Pingarrón, secretaria, afirmó que la confianza de la gente del pueblo ya no es la misma a partir de las declaraciones del padre Tomás Herrera y que esperan una pronta resolución del arzobispado.



"Lógico que la gente no lo iba a aceptar aquí en el pueblo, por las declaraciones que dio; esto ya será decisión del señor arzobispo, nosotros esperamos respuesta hoy sobre quién vendrá, porque el padre ‘Panchito’ se va este jueves", dijo Pingarrón.



Se buscó la postura del padre Tomás Herrera, quien externó que por humildad consideró hacer silencio total y no ser motivo y causa de más comentarios.