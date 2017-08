Funcionarios se reunirán con vecinos del Colosio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para dialogar sobre detalles del nuevo Hospital de Especialidades y las obras complementarias a su construcción, funcionarios de las secretarías de Salud y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como del Ayuntamiento de Hermosillo, se reunirán hoy con residentes de colonias ubicadas al Poniente del bulevar Luis Donaldo Colosio.



El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, indicó que el acuerdo con este encuentro fue a través de los presidentes de las asociaciones que tienen los vecinos en cada colonia, quienes realizarán la convocatoria a todos los residentes de acuerdo a los mecanismos de comunicación que tienen.



Subrayó que para contar con un espacio adecuado para la cantidad de asistentes el encuentro se realizará en el Centro de Capacitación en Salud que se ubica en Heriberto Aja y Nayarit, a partir de las 19:00 horas.



Martínez Terrazas reconoció la disposición de los vecinos de las 20 colonias cercanas al lugar donde se construirá el nuevo Hospital de Especialidades.



Agradeció la oportunidad de abundar sobre los detalles de este proyecto que contempla edificar el espacio más moderno de Medicina en Sonora, cada una de las acciones de equipamiento y arquitectónico que lo componen y las obras de diseño urbano para corregir añejos problemas en la zona.



Explicó que este encuentro es abierto a todos los vecinos interesados y se expondrán las acciones desde el punto de vista médico y de desarrollo urbano.



Adicionalmente, dijo, continúan las visitas a las colonias cercanas a donde se ubicará el nuevo Hospital de Especialidades, acción que permanecerá en los siguientes días.



Hospital genera controversia



Gran controversia ha causado la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades del Estado en el Colosio Poniente donde los mayores argumentos de oposición por parte de habitantes de este sector han sido el aumento de tráfico, la baja de plusvalía y la falta de transporte público.



El sector más afectado serán los usuarios del Hospital General ubicado por el bulevar Luis Encinas que aseguraron que la cercanía y lo céntrico del nosocomio es una ventaja para los ciudadanos y foráneos que vienen a solicitar servicio médico



Aunque se tiene pensado que el nuevo hospital entre en función a finales de 2018 o principios de 2019, ha sido muy grande la preocupación de los usuarios debido a los problemas de transporte, ubicación, costo y albergue.



"Va a quedar mucho más lejos porque aquí está el Centro y pues uno llega mucho más rápido, yo me quedo día y noche con mi hija y se puede complicar porque estará muy lejos y en los albergues hay mucha gente que viene de fuera o de otras partes más lejos", manifestó María de la Luz Robles, de Estación Pesqueira.



"Podría ser, es que hace falta más espacio para la gente", expresó María de los Ángeles Cruz Ocejo, de Divisaderos, a la cual le preocupa la falta de albergues en el sector donde se construirá el nuevo nosocomio.



"Nosotros somos de fuera y la suerte que tenemos es que aquí está mi hermano y pues no se sabe si para aquel lado harán albergues, pues ese sería el mayor problema nada más y pues también el transporte", agregó Cruz Ocejo.



Anoche vecinos de varias colonias del Poniente de la ciudad se reunieron en el área común de Villa de Parras a la espera de que alguna autoridad de la Secretaría de Salud llegara, sin embargo ninguna autoridad acudió.



Los habitantes de la zona señalaron estar al tanto de la invitación realizada por autoridades estatales para hoy martes, a las 19:00 horas, en el Centro de Capacitación en Salud que se ubica en Heriberto Aja y Nayarit.



Esta reunión sería para que los habitantes del Colosio Poniente expusieran a la autoridad su inquietud sobre la ubicación del nuevo Hospital General, cuyos trabajos de construcción iniciarán en octubre.



El nuevo edificio se ubicará en Colosio y Quintero Arce, sitio que argumentan los vecinos no es el ideal para un hospital de esa naturaleza, dado que faltan vialidades adecuadas, sistema de transporte apropiado, entre otros puntos.



"Creemos que es un desdén que nos hacen las autoridades, ya que son peticiones y preocupaciones genuinas que tenemos varios vecinos y que las autoridades no han tomado en serio", comentó un vecino del lugar quien sólo se identificó como Luis.



Los vecinos llamaron a un contacto de la Secretaría de Salud para exigir que la reunión pactada para hoy se lleve a cabo pero en el área de Villa de Parras y no en el lugar anteriormente citado.



"Vamos a esperar a que nos comuniquen, si no vienen vamos a dar por hecho que nos dejaron plantados por segunda ocasión", manifestó una vecina quien pidió omitir su nombre.