Hospital es de beneficio para todos: "Maloro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La construcción del nuevo Hospital General es un beneficio para toda la población sin distinción, indicó el alcalde de Hermosillo, por lo que no afectará ni la calidad de vida ni la plusvalía del sector.



Manuel Ignacio Acosta aseguró que aunque la opinión de los vecinos es importante, se deben priorizar temas de salud y educación para brindar los mejores servicios por igual a toda la población.



"No solamente estamos hablando de un hospital para los más desfavorecidos, porque no podemos construir una sociedad de castas ni clasista, tenemos que ver una sociedad integral donde todos salgamos adelante y donde todos tengamos acceso a lo mejor", dijo.



Respecto a las inconformidades expuestas de vecinos del sector poniente ante la construcción del hospital, el alcalde detalló que la obra no afectará la plusvalía de la zona ni la calidad de vida de los residentes.



"Sí hay que escuchar a los vecinos, pero también hay que llamar a la cordura y a un razonamiento mucho más sensible de que no va a impactar en su plusvalía, ni en su calidad de vida", mencionó.



Aseveró que con esta obra será un referente a nivel nacional y beneficiará a Hermosillo con las obras en conjunto.