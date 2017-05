Sienten abandono de las autoridades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Abandonados por autoridades se sienten vecinos de la colonia Cuahutémoc quienes denuncian fuga de agua potable que surge en bulevar Xólotl y recorre parte de la calle Templo de Tláloc.



Regina Murano Cons, vendedora del sector, dijo que el desperdicio del vital líquido persiste desde hace más de dos semanas y hasta el momento han realizado hasta cuatro reportes a la dependencia correspondiente.



"Entre las vecinas ya hemos reportado no sé cuántos más y hasta ahorita no han venido, es mucha agua la que corre, no puede ser posible que nos estén cobrando impuestos y no nos atiendan como debe ser", comentó.



Hugo Bracamontes Morales, colono del área, mencionó que el brote de fugas es un problema frecuente en la comunidad y por ello solicita que sea reparada con urgencia.



"Pidiera que la arreglen porque ya se ha tirado mucha agua y día y noche es la misma, yo no he reportado pero creo que los vecinos sí, se nos hace raro porque casi no salían fugas por aquí y ahora a cada rato brota", agregó.