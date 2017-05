¡Exigen atención!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La suciedad en las calles y lotes baldíos, además de la falta de vigilancia, son parte de los problemas a los que se enfrentan a diario los habitantes de la colonia El Malecón.



Los vecinos del sector aseguraron sentirse olvidados por las autoridades, ya que en el caso de la seguridad pocas veces se observan patrullas vigilando las calles y frecuentemente circulan personas ajenas al lugar.



"Es muy raro que pasen patrullas por la colonia, a veces nomás pasan en el día y aquí el problema es en las noches, casi no hay robos que yo sepa, pero sí pasa mucha gente que no es de la colonia", platicó un vecino.



El mal estado de las calles y la maleza y basura acumulada en algunos baldíos de la colonia han provocado molestias entre los colonos, quienes afirmaron que esta situación daña la imagen del lugar.



María Valenzuela, vecina de la colonia, comentó que el tema de la indigencia es común en esta zona de la ciudad, por lo que piden a las autoridades atiendan la situación pues en ocasiones los indigentes se tornan agresivos.



"Hay mucho indigente, no se quedan en la colonia, regularmente van de pasada para otras partes, piden dinero y comida y a veces llegan a las casas, si podemos ayudarlos lo hacemos, pero a veces no sabemos las intenciones", dijo.



En un pequeño parque ubicado sobre el bulevar Serna casi esquina con Reforma, residentes han reportado a una persona de aspecto indigente que ha intentado golpear a varias personas, agregó María.