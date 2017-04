Requiere donadores de sangre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la operación a corazón abierto a la que se someterá Juan Antonio Rodríguez López su familia tiene la esperanza de que su salud mejore y sea una persona deportista y con gran ánimo como era antes.



Fue el 30 de diciembre de 2016 cuando comenzó a sentirse mal, Juan Antonio iba en su bicicleta y tuvo que pedir ayuda y al ir al médico le dijeron que tenía una arteria con fuga, por lo que tenía que ser intervenido.



La intervención quirúrgica la tiene programada para el próximo 5 de abril en el IMSS de Ciudad Obregón, y para ella necesita 12 donadores de sangre y dos de plaquetas.



Ana Lilia Rodríguez García, hija de Juan Antonio Rodríguez, comentó que ha sido muy difícil conseguir quien quiera donar sangre, pues algunos no pueden por cuestiones de salud y otros no pasan los exámenes.



"La verdad que nos la hemos visto negras porque no hemos conseguido a ningún donador y la operación ya la tiene programada".



"Solicitamos a toda las comunidad a que nos apoye porque no queremos que la cirugía se posponga, queremos ver a mi padre otra vez de deportista y alegre", manifestó.



Para ayudar a Juan Antonio Rodríguez López y donarle sangre de cualquier tipo puede acudir al banco de sangre del IMSS de la Juárez y proporcionar el nombre de él o bien comunicarse al teléfono 6623568591.