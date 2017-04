Una operación le devolvería la vista

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una operación que cuesta más de 80 mil pesos podría cambiar la vida de Luis Figueroa Anaya, pues gracias a ello podría recuperar la vista del ojo derecho, la cual perdió tras sufrir un accidente donde sosa cáustica cayó a su cara.



El hermosillense relató que requiere ser intervenido de urgencia pues conforme pasan los días pierde la capacidad de visión de su ojo.



"Necesito la operación para que me pongan un tipo transplante de lente intraocular que va dentro de la córnea pues ocupo un lente que va enmedio para ver".



"Ya hace como veinte días me dijo el doctor que la necesitaba urgente, lo más pronto posible, pero no caí en cuenta, me quedé en shock y desesperado porque es mucho dinero".



Detalló que durante toda su vida se ha dedicado a la plomería, pero actualmente no cuenta con los recursos para salir adelante en el hogar donde vive con su madre y su padre.



"Ahorita vivo con mi papá y mi mamá, mi papá ahorita no trabaja y mi mamá vende zapatos, hace chorizo para vender y con eso estamos, mi papá antes trabajaba pero ya no puede".



Contó que fue un accidente realizando su oficio lo que le ocasionó las graves afectaciones visuales, por ello solicita el apoyo de la ciudadanía para superar la difícil etapa que enfrenta en su vida.



"Fui a destapar una coladera y le eché sosa cáustica y le puse una manguera con un compresor, metí presión y me entró el agua en la cara y desde ese momento perdí la vista de un ojo y del otro se me fue bajando la luz".



Si usted gusta contribuir económicamente para que se logre el monto requerido para la operación de Figueroa Anaya, puede comunicarse a su teléfono celular al 6622 722786.