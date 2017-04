Le gusta a Camila hacer cuentas y llegar al 10

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un promedio de 9.8 y con un gran gusto por las Matemáticas, la niña Camila Alejandra Montaño Quintana es destacada por ser una buena estudiante y practicar tae kwon do.



Camila, de 10 años, cursa el cuarto grado en la Escuela Primaria Hilarión Santos Sandoval, su materia favorita son las Matemáticas, pues aseguró que aunque a veces se le dificulta, cada día aprende cosas nuevas.



"Me gustan mucho las cuentas, a veces se me dificulta, pero me gusta aprender; me llama la atención porque es una materia muy buena, cuando me falla mi mamá me explica y aprendo más cosas y llego con más facilidad", comentó.



Además de ser buena alumna, Camila practica tres días a la semana tae kwon do, donde en menos de un año ha podido avanzar rápido gracias a su dedicación, y actualmente está en cinta verde avanzada y próximamente hará examen para avanzar a cinta azul.



"Te enseñan muchas cosas, lleva muy disciplina, el profe te lleva conforme a tu grado, no te pone con alguien más avanzado que tú; yo digo que en ocasiones de riesgo cuando esté más grande puedo defenderme de algún problema", platicó.



Desde los primeros grados de primaria, Camila Alejandra ha sido destacada dentro de su grupo por su dedicación y empeño, además de mantener un excelente promedio.



Su maestro, Juan Rogelio Reyes Santillón, recalcó que Camila pertenece al grupo de alumnos más avanzados y responsables, pero destaca porque a pesar de sus actividades extras, logra mantener un buen promedio.



En ocasiones Camila le ayuda a su mamá a preparar la comida y le gusta aprender nuevos platillos, por lo que en un futuro le gustaría ser chef, también está interesada en los animales y espera tener una veterinaria cuando sea grande.