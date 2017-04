Planean contratar veladores para proteger escuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para evitar los robos en planteles educativos se planea contratar a veladores en alrededor de 15 escuelas focalizadas como las de mayor reincidencia, informó Cecilio Luna Salazar.El presidente de la Asociación de Padres de Familia indicó que aunque los robos a planteles corresponde evitarlos a Seguridad Pública Municipal, existe un compromiso de parte de la Secretaría de Educación y Cultura para contemplar esta medida."Tenemos el compromiso de parte del secretario y de la propia Secretaría de que van a tratar de disponer de veladores en escuelas donde haya una mayor incidencia de robos, según nuestros datos son 15 escuelas como focos rojos", aseguró.De acuerdo a los registros de la Policía Pública Municipal, en lo que va del año se han presentado un total de 97 robos a planteles educativos, en comparación con los 35 que se registraron en el primer trimestre del 2016."Desafortunadamente el departamento de Seguridad Pública Municipal no ha podido contener la ola de robos y actos vandálicos, pero estamos esperando a la brevedad posible ellos puedan realizar rondines", recalcó.Aunque no se nombró las escuelas en donde se podría contar con un velador, la SEC aseguró que el Jardín de Niños Margarita Gómez Palacio, es el plantel con mayor reincidencia en lo que va del ciclo escolar, con 12 robos.María Guddelia Ybarra, directora del plantel, aseveró que anteriormente se había contemplado la posibilidad de que los padres de familia contrataran a un velador, pero no se concretó por la seguridad de la persona que estuviera en este puesto."En un momento se hizo petición formal para solicitar un velador pero no recibió respuesta, surgió la idea de los padres cuando estábamos con el mayor problema, pero se nos hacía muy peligroso para la persona que estuviera", comentó.La maestra Guddelia afirmó que esta medida de que la SEC se encargue de contratar a un velador sería una buena opción para este y otros planteles que cada semana están ante la expectativa de sufrir algún robo.