Un buen taco con su salsa, repollo y limón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hermosillenses acudieron gustosos ayer a diferentes comercios de la ciudad para festejar el Día del Taco y darle continuidad a una rica y sabrosa tradición.



Al acudir a docenas de taquerías ubicadas en la ciudad, disfrutaron de un buen taco de asada, de cabeza, de chicharrón, de frijol y de muchos guisos más.



Ricardo Flores Silva, dueño de la Taquería El Ricky, ubicada al Norte de la ciudad, destacó la importancia que tiene la carne asada en Sonora, específicamente en los tacos.



"Para celebrar el Día del Taco no solamente es un solo día porque nosotros tenemos promociones todo el año porque los hermosillenses somos muy carnívoros y nos gustan mucho los tacos y los podemos comer todo el día y todos los días.



"Todos nosotros nos tomamos muy enserio el Día del Taco porque mucha gente ha venido a comer tacos y más de carne asada", resaltó.



Algunas familias no perdieron el tiempo y desde temprana hora ya estaban haciendo fila para desayunar y que el día no pasara desapercibido.



Para Fernando Smith comer carne asada es una tradición familiar, pero eso no quiere decir que le haga el feo a los tacos de cabeza, barcacoa, de chicharrón, con verdura, aguacate, salsa bandera y limón.



"Claro que los tacos representan a todos los sonorenses, yo crecí comiendo tacos de asada, ojalá se hiciera algo más grande por el Día del Taco, sobre todo en Hermosillo que los tacos son más representativos ", manifestó.



Manuel Smith dijo que comer tacos es algo que no se debe de perder, ya que es muy representativo de la región, además de ser sabrosos.



"No se debe de perder esto y qué bueno que hicieron el Día del Taco para comer con más ganas", agregó.



Los miembros de la familia Topete Estrada se describieron como taqueros de corazón, pues cuando se les antojan, que es casi todos los días, van a comprarlos.



Como ellos varios hermosillenses festejaron, principalmente con los favoritos de carne asada, acompañados con guacamole, salsa bandera, cebolla y un refresco, esto hasta chuparse los dedos.