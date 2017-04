Policías y manifestantes se enfrentan en desalojo de carretera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el uso de la fuerza, elementos de las Policías Municipal y Estatal de Seguridad Pública, desalojaron a concesionarios del transporte suburbano, pobladores y estudiantes del Poblado Miguel Alemán, quienes se manifestaron en la carretera a Bahía de Kino luego de la cancelación de 21 concesiones de transporte suburbano.Entre golpes, insultos, detonaciones de goma y amenazas, un grupo aproximado de 100 elementos policiacos decidieron hacer el uso de la fuerza en contra de aproximadamente 40 manifestantes que exigían a las autoridades estatales que revocaran la decisión de cancelarles su concesión para seguir laborando.Desde las 07:00 horas de ayer, un grupo de concesionarios del transporte suburbano bloqueó el paso vehicular a la altura del kilómetro 45 de la carretera 100, para que los representantes correspondientes hicieran acto de presencia en el lugar.Eleuterio López, líder de los concesionarios del Transporte Suburbano de Miguel Alemán, explicó que el problema inició el pasado 3 de marzo, cuando autoridades estatales de Transporte les cancelaron 21 concesiones con el argumento de que no tenían una terminal."Pero sí tenemos y debidamente documentada, pero les valió gorro y determinaron por sus … que no tenemos; si ya tenemos todo con documentos, pero por otros intereses nos quitaron la concesión y no nos moveremos de aquí hasta que nos la devuelvan", dijo.El manifestante explicó que el servicio suburbano tiene operando en la localidad desde 1979, pero fue hace alrededor de tres años y medio, en la administración pasada, que se les dio la oportunidad de adquirir la concesión.El líder de los transportistas suburbanos detalló que son más de 40 familias las que se verán afectadas por la cancelación de las concesiones.Después de casi tres horas de bloqueo carretero, el secretario del ayuntamiento de Hermosillo, Jorge Andrés Suilo Orozco, llegó al lugar para intentar que los protestantes siguieran afectando a los automovilistas que todo ese tiempo llevaban varados en la carretera.Pero el representante municipal no tuvo éxito y rechazaron su propuesta, situación que hizo desesperar aún más a los también afectados que desde las 07:00 horas esperaban llegar a su trabajo y no pudieron hacerlo.Alrededor de las 10:20 horas un convoy de la Policía Municipal arribó al lugar donde se encontraban los manifestantes y minutos después llegaron policías estatales de Seguridad Pública, quienes traían equipamiento anti motín.Los ánimos comenzaron a "encenderse" por parte de quienes bloqueaban la carretera, que en ningún momento mostraron signos de violencia ni portaban algún tipo de arma, y a gritos manifestaban que era una protesta pacífica.A bordo de un helicóptero de la Policía Estatal de Seguridad Pública, a las 12:00 horas llegó José Gastélum, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien también falló en persuadir a los manifestantes para que permitieran el libre tránsito, ya que exigían hablar con la autoridad competente.Una de las preocupaciones que destacó el funcionario de la CEDH es que entre los manifestantes se encontraban algunos niños y jóvenes menores de edad que corrían peligro si las corporaciones policiacas ejercían la fuerza pública, ya que el Código Civil del Estado de Sonora así lo dictamina cuando se bloquean las vías de comunicación, según lo explicaron."A fin de cuentas se está cometiendo un delito; tienen su derecho a manifestarse, pero en este caso se afecta a terceros y el Código Penal de Sonora dice que se puede usar la fuerza pública y no queremos que si llega a pasar eso salgan lastimados, por eso les pido una tregua", indicó.A través de una llamada telefónica, el director general de Asuntos Sociales del Gobierno del Estado, Rafael González Borrego hizo hincapié al representante de los transportistas que se tiene que actuar por la vía legal y no bloquear las vías de comunicación, porque incurren en un delito.Eleuterio López respondió que la fecha de ampararse ya se venció, aún cuando el representante gubernamental le aseguró que no era así y todavía tenía oportunidad de ampararse, pero al no poder acordar nada en concreto, los concesionarios decidieron seguir con el bloqueo.Poco antes de las 14:00 horas arribó al lugar Francisco Cano Castro, director de la Coordinación de Delegados de Transporte en el Estado, quien ofreció entablar pláticas sobre el tema y llegar a una posible solución, pero que desfogaran la carretera.Las corporaciones policiacas en ese momento ya estaban en posición en espera de la orden y al no llegar a una solución favorable para ninguna de las dos partes, el funcionario se retiró de lugar y de inmediato los granaderos avanzaron hacia los manifestantes mientras estos se resistían.Fueron las bombas de gas lacrimógeno las que alertaron a los pobladores para correr, mientras unos se defendían de los agentes y la multitud se dispersaba, incluyendo socorristas, medios de comunicación y curiosos.Comenzaron a llover golpes e insultos por parte de ambos bandos y se escucharon detonaciones de balas de goma.De acuerdo a lo recabado en el lugar de los hechos, alrededor de 30 personas fueron detenidas y trasladadas en patrullas, entre los cuales había mujeres estudiantes, amas de casa, concesionarios y residentes de Miguel Alemán.Después de los 20 minutos que aproximadamente duró el desalojo, decenas de vehículos, en su mayoría tráilers que transportaban alimentos y productos varios, pudieron transitar libremente.Por violar la Ley de Transporte del Estado de Sonora, el jueves se revocó el permiso a 21concesionarios de transporte suburbano de la Comisaría Miguel Alemán, informó el titular de la Dirección General de Transporte (DGT).Luis Iribe Murrieta indicó que entre las irregularidades detectadas para revocar las concesiones que datan desde 2014, destaca la falta de una terminal en Hermosillo para el ascenso y descenso de pasajeros.Señaló que la Ley de Transporte establece que el sistema suburbano debe contar de manera específica con un origen-destino sin escalas, horarios de atención definidos y tener una terminal con taquilla."Ellos (concesionarios suburbanos) no cuentan con una terminal en Hermosillo", explicó, "andan en la ciudad levantando el pasaje en cualquier esquina, cuando eso sólo es facultad del transporte urbano y de los vehículos de alquiler".Por las irregularidades detectadas en este sistema de transporte, Iribe Murrieta puntualizó que el jueves se hizo el retiro de seis unidades y la delegación del Transporte aplicó una multa que va de 80 pesos a 8 mil pesos (de 1 a 100 salarios mínimos).Detalló que las concesiones revocadas pueden ser reactivadas una vez que cumplan con lo establecido en la Ley y si se detecta que las 18 unidades con capacidad para 44 pasajeros que quedaron trabajando son insuficientes para cubrir las necesidades de traslado.Sólo fue una confusión, aseguró Guadalupe Ayala, jefe de socorristas de Cruz Roja de Hermosillo, después de que un oficial de la PESP les apuntara, gritara y amenazara con un arma que dispara balas de goma, en la manifestación de la carretera 100.Después de dispararle a uno de los jóvenes que participaron en el bloqueo carretero, tras la euforia del momento, un agente estatal le apuntó a los socorristas y paramédicos que se encontraban cerca del lesionado, quien corrió hacia donde ellos se encontraban.Minutos después el socorrista declaró que había sido la primera vez que pasaba eso y que había hablado con los policías, quienes le manifestaron que no había sido con intención, ya que el oficial estaba confundido por la presencia de gas lacrimógeno en el lugar."Fue una confusión dice el joven, dice que fue una confusión por el humo, pero es la primera vez", dijo.Un paramédico relató que se cayó la persona que inicialmente recibió el impacto y al momento de querer brindarle atención médica, el agente estatal los encañonó, por lo que pusieron una queja ante la autoridad que se encontraba en el lugar.