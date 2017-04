Manifestantes y policías se enfrentan en desalojo carretero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante siete horas un grupo de concesionarios de transporte suburbano bloqueó la carretera 100 rumbo a Bahía de Kino, lo que provocó largas filas de automovilistas en ambos lados de la carretera y terminó con un desalojo entre golpes, gritos, insultos, disparos de balas de goma y gases lacrimógenos.



El grupo se manifestó por la cancelación de 21 concesiones de transporte suburbano y para exigir la devolución de seis unidades que les fueron aseguradas por operar después de que les cancelaron sus permisos.



La protesta generó filas de automóviles de hasta 6 kilómetros de largo y por consiguiente la molestia de quienes tenían compromisos qué cumplir y no pudieron llegar a tiempo a su destino.



Eleuterio López, representante de los concesionarios, explicó que la Dirección de Transporte canceló las concesiones que durante 2014 fueron otorgadas por el Gobierno en ese entonces, debido a que no se contaba con una terminal o central. El manifestante aseguró que todo estaba en regla.



El grupo inconforme alegó que sí contaban con esa terminal, pero la cancelación se debía a otros intereses, por lo que no llegaron a un acuerdo con los funcionarios que acudieron al lugar a negociar con ellos para liberar la vía.



DETENIDOS



Después de más de siete horas de desistirse a desalojar el tramo carretero ubicado en el área rural Poniente de Hermosillo, granaderos y policías, quienes desde muy temprano se encontraban en el lugar, hicieron uso de la fuerza pública.



Oficialmente no se informó cuántas personas fueron detenidas ni si hubo lesionados.



Al cierre de la edición fuentes del Ayuntamiento informaron que todos los detenidos habían sido ya liberados.



Violaron Ley de Transporte: Luis Iribe





Por: Ángel Lozano



Por violar la Ley de Transporte del Estado de Sonora, el jueves se revocó el permiso a 21 concesionarios de transporte suburbano de la Comisaría Miguel Alemán, informó el titular de la Dirección General de Transporte (DGT).



Luis Iribe Murrieta indicó que entre las irregularidades detectadas para revocar las concesiones que datan desde 2014 destaca la falta de una terminal en Hermosillo para el ascenso y descenso de los pasajeros.



Señaló que la Ley de Transporte establece que el sistema suburbano debe contar de manera específica con un origen-destino sin escalas, horarios de atención definidos y tener una terminal con taquilla.



"Ellos (concesionarios suburbanos) no cuentan con una terminal en Hermosillo", explicó, "andan en la ciudad levantando el pasaje en cualquier esquina, cuando eso sólo es facultad del transporte urbano y de los vehículos de alquiler".



Por las irregularidades detectadas en este sistema de transporte, Iribe Murrieta puntualizó que el jueves se hizo el retiro de seis unidades y la delegación del Transporte aplicó una multa que va de 80 pesos a 8 mil pesos (de 1 a 100 salarios mínimos).



Detalló que las concesiones revocadas pueden ser reactivadas una vez que cumplan con lo establecido en Ley y si se detecta que las 18 unidades con capacidad para 44 pasajeros que quedaron trabajando son insuficientes para cubrir las necesidades de traslado.