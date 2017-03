Comenzará en marzo obra de pavimentación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para finales de marzo iniciaría la pavimentación del camino de la Universidad Tecnológica de Hermosillo a la carretera a La Colorada, indicó el rector de la institución.



Adalberto Calderón Trujillo aseguró que después de reunirse con el titular de Sidur, quedó el compromiso de iniciar con el proceso de licitación este mes para a finales comenzar con la obra.



"Me dice que él (titular de Sidur) en su oportunidad va a hacer su anuncio oficial, que en marzo se llevará el proceso licitatorio y para fines de marzo estaría iniciando la pavimentación del tramo UTH-Entronque carretera a La Colorada", indicó.



Luego de los reportes de los problemas que se habían presentado hace algunos días con las rutas del transporte público, debido al mal estado de los accesos, el rector comentó que aunque la Ruta 4 ha ingresado de manera normal, la Ruta 6 aún tiene problemas.



"Hicimos un monitoreo de la Ruta 4 en la noche de 7 a 9 de la noche, no hay ningún problema para los alumnos que salen en ese horario, son suficientes, la Ruta 6 no ingresó en este horario, pero fue suficiente para los alumnos con la Ruta 6", dijo.



El compromiso era que la Ruta 6 ingresara en los horarios pico y de mayor dificultad para los alumnos, recalcó, por lo que presentarán ante la Dirección General de Transporte un reporte sobre los monitoreos de las rutas.



Calderón Trujillo añadió que en un principio se mencionó un presupuesto de 18 millones de pesos, pero que por el momento esperan que se inicie al menos una de las rúas.