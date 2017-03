Exigen padres mayor seguridad en plantel escolar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la finalidad de exigir más seguridad para sus hijos dentro del plantel y un aula móvil que presuntamente las autoridades escolares ya se lo habían prometido, padres de familia de un kínder de Pueblitos se manifestaron en las calles.De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, fue durante casi dos horas que un grupo de aproximadamente 30 padres de familia del Jardín de Niños Juana Acuña Gámez, ubicado en la cerrada Palo Fierro, expresaron su descontento ante la situación que según sostienen, están viviendo sus hijos.Eran alrededor de las 9:00 horas cuando los padres enfurecidos porque no recibían respuesta alguna a sus peticiones, con pancartas en mano bloquearon la intersección de los bulevares Pueblo Nuevo y José Alberto Healy Noriega.Alejandra Noriega, una de las madres de familia que participaron en el bloqueo, explicó que desde hace varios meses pidieron a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) un aula móvil para los alumnos del turno vespertino, así como más vigilancia en el plantel."Lo que pasa es que ya estamos hartas, desde hace mucho nos dijeron que nos iban a poner el aula móvil porque nuestros hijos no pueden estar en el turno vespertino, ya que van tres veces que se meten vagos a la escuela estando los niños en clases", dijo.Angustiada por al situación, la madre de familia detalló que en al colonia hay mucha inseguridad, robos y asaltos, y la escuela ha sido robada y allanada por lo menos en tres ocasiones, y temen por la seguridad de sus hijos, ya que han sacado a personas ajenas que se esconden en los baños de los niños.Yesenia, otra de las manifestantes, indicó que la directora de la escuela ya había hecho varias peticiones a la SEC y la dependencia les había prometido un aula móvil para que los pequeños acudieran a clases en el turno matutino, pero hasta ayer no habían recibido respuesta.En un comunicado emitido por la SEC se dio a conocer que personal calificado acudió al preescolar afectado para brindar atención inmediata a los padres de familia y garantizar un servicio de calidad a los estudiantes.Se detalló que se establecieron acuerdos y compromisos entre ambas partes, y se reanudaron de nuevo las clases.También se notificó a los padres que se programará la entrega del aula móvil que solicitaron y se atenderán otras solicitudes manifestadas por la comunidad escolar en beneficio de los niños y niñas.