Momentos de angustia de residentes de Real de Minas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Momentos angustiantes fueron los que vivieron los vecinos de Real de Minas, al escuchar la balacera que causó la muerte de cinco personas y una más resultó herida en la madrugada de ayer.



Vecinos de los alrededores platicaron que al domicilio marcado con el número 117, de las calles Adelina Saenz y Mina La Bonancita, alrededor de las 01:30 horas llegó un comando armado y acribilló a uno de sus vecinos, junto con cuatro personas más que lo acompañaban.



“Todos estábamos dormidos, pero a mí me despertó un ruido muy fuerte, como si estuvieran arrastrando unas láminas, pero me di cuenta de que eran balazos, como de armas largas, y me quedé paralizada”, platicó una vecina.



A los pocos minutos, dijo, escuchó que las patrullas comenzaron a invadir la calle, y se percató de que a su vecino al que lo apodaban “El Lito”, lo habían asesinado.



“Al que mataron tenía como un año que había salido de la cárcel, parece que ahí estaba invadiendo, pero se la llevaba lleno de vagos, ya sabes, pero no se metía con nadie, vivía solo y yo creo que no tenía familia”, reveló.



SE HABÍAN EQUIVOCADO



Personas de los alrededores informaron que momentos antes de dispararle a las víctimas, llegaron alrededor de cuatro personas a bordo de un pick up, tipo Lobo, color gris, y tocaron la puerta de una de las vecinas del lugar, pero al percatarse de que se habían equivocado de domicilio se retiraron.



“Le tocó a la vecina que está a dos casas de con “El Lito”, pero vieron que esa casa no era y se fueron, fue cuando mataron a todos, cuatro quedaron adentro y a uno le dieron en la cara y quedó en la banqueta”, detallaron.



Segundos después supuestamente los agresores huyeron en el pick up con rumbo desconocido.



Luego los vecinos no podían creer que se presentaran ese tipo de actos en la colonia, ya que a pesar de que hay muchos robos y asaltos, no es común que se realice una masacre de tal magnitud.



LAS VÍCTIMAS



Según datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia (PGJE), tres de las seis personas baleadas en la colonia Real de Minas fueron identificadas por las autoridades, pero sólo una de ellas sobrevivió y está recibiendo atención médica.



Se informó que a la 01:00 horas de ayer, una llamada recibida al 911 alertó que había varias personas con heridas de bala en un domicilio ubicado en las calles Adelina Sáenz y Mina La Bonancita.



Como primer respondiente llegó personal de la Policía Municipal, en el lugar había cinco personas fallecidas, cuatro de ellas en el interior y otra más en el patio frontal.



Supuestamente un sujeto fuertemente armado fue el que disparó en contra de las víctimas, quienes fueron encontradas en diferentes lugares de la vivienda y en distintas posiciones.



Una de las tres personas que no fueron identificadas corresponden a un hombre de tez morena clara, complexión regular, de vestimenta pantalón de mezclilla color gris y sudadera de color negro.



La segunda víctima que estaba en la entrada del domicilio en una silla de plástico, vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera con gorro de color negro y tenis negros.



A un costado de un sillón se halló el cuerpo de otro hombre, de tez blanca, complexión regular, y portaba pantalón de mezclilla de color azul.



Por medio de fotografías, personal de Servicios Periciales logró identificar nueve casquillos percutidos, calibre 7.62x39 milímetros, y elementos de Medicina Legal dieron fe y legalidad de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado de los cuerpos.



Las víctimas son Manuel “N” quien fue encontrado sin vida en un sillón en el interior del domicilio; David “N” de 18 años cuyo cuerpo se localizó en el piso de la cocina, y Rigoberto “N”, hasta anoche hospitalizado.



En el comunicado se aclaró que debido a que las armas usadas en el múltiple homicidio son de uso exclusivo del Ejército, se le dio aviso a las autoridades federales, quienes optaron por recibir la copia del informe policial homologado, por lo que se canalizó el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Acribillan a vecino de Ures



Una persona de sexo masculino perdió la vida luego de ser agredido con proyectiles de arma de fuego, cuando salía de un comercio ubicado en las calles Domingo Olivares y Española, en la colonia Las Granjas.



El hoy occiso fue identificado como René G., de 48 años de edad y originario de Ures, quien al momento del ataque armado se encontraba acompañado de su pareja sentimental, según informó la autoridad.



Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones policíacas, así como una unidad de la Cruz Roja, sin embargo el hombre, cuyo cuerpo quedó tendido a varios metros del comercio, ya había fallecido.



Personal de Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense, asistieron al lugar para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, asimismo realizar el levantamiento y traslado del cuerpo.



Las autoridades indicaron que en lugar del hecho se hallaron diez casquillos percutidos de calibre .40 milímetros, también se aseguró un vehículo marca Ford, línea Escape de color negro, propiedad de la víctima.



Hasta anoche se desconocía cuántas personas llevaron a cabo el ataque, así como el paradero de los responsables.