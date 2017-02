Disfruta José de su profesión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para salir adelante, José Gaxiola labora diariamente desde muy temprano como recolector de basura en la Ruta 70, la cual es reconocida como la "tripulación del año" en el Ayuntamiento de Hermosillo.



El joven de 35 años, tiene grandes sueños en su vida pues además de haber laborado como "doguero" y vendiendo tortillas de harina, también sabe tocar hasta cuatro instrumentos musicales.



"Soy músico y me gusta lo que tiene que ver con instrumentos de sonido; toco guitarra, teclado, bajo, batería y canto también", relató, "tengo un año y siete meses dedicándome a esto (recolector de basura), antes de eso hacía tortillas de harina y comencé a trabajar en esto porque aunque es muy cansado creo que es muy bonito".



Contó que una de las principales satisfacciones que tiene en su oficio, es el convivio con los ciudadanos quienes en ocasiones le levantan el ánimo tras un día de difícil labor.



"El trabajo es pesado y aparte hay que tener la capacidad de tratar con las personas porque todos son muy diferentes, con carácteres distintos y es muy difícil porque a veces no logras caerle bien a todos".



Actualmente recorre desde las 09:00 a las 14:00 horas, colonias como Las Isabeles, Progresista, El Sahuaro y Altares, las cuales recorre en compañía de sus compañeros de la ruta 70; Adrián Cota y Edi Coronado.



"Estamos en el segundo turno, es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y tenemos tres áreas en la semana, tenemos Las Isabeles y Progresista, en Norte para El Sahuaro y en la Sur a Invasión Altares".



"Me gusta mucho este trabajo y quiero que sea como un impulso porque siempre quiero superarme, me gustaría terminar la preparatoria".