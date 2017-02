Ensucian mirador con escombro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante años el cruce de las avenidas Lampazos y Colorada ha sido un basurero clandestino.



Es en él mirador de la colonia San Luis donde se sitúa el problema y es que los colonos no dan crédito a que un área con una vista hermosa esté tan descuidada.



Víctor Terán, vecino del lugar, comentó que gente externa a la colonia tira basura pero lo que más predomina es el escombro.



"Aquí parece un basurero clandestino porque tiran muchas bolsas de basura y además vienen a tirar mucho escombro y este no es un lugar para hacer eso".



"No sabemos qué es lo que piensa la gente eso es una parte muy bonita de la colonia, se ve parte de la ciudad y ni siquiera eso respeto", destacó.



Los residentes esperan más respeto por parte de las personas que tiran basura, ya que lo son ellos los que sufren malos olores sino vecinos aledaños.



Los residentes solicitaron más atención en la zona porque se puede explotar y ser un lugar donde puedan ir a pasar una tarde agradable viendo parte del paisaje que regala la ciudad del Sol.