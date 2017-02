Usan banqueta como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sobre la calle Rousseau en la colonia Lomas de Cortés las banquetas están llenas de basura, maleza y hasta aparatos electrónicos.



Vecinos de la colonia aseguraron que no es la primera vez que sufren este tipo de cosas, pues por las noches llegan carros y dejan tiradas hasta televisiones, impidiendo el paso por las banquetas.



"Hay lugares para dejar lo electrónico, pero parece que no saben porque no es la primera vez que dejan televisiones aquí en la banqueta.



"Deberían de multar a las personas que hagan eso porque no es justo que uno como vecina sí se preocupe por mantener limpia la banqueta y la calle y otros hagan su cochinero", manifestó Cecilia García, ama de casa.



Otra vecina, Margarita Bustamante, dijo que en una ocasión un niño que estaba jugando tropezó con lo que había en la banqueta y tuvo serios golpes en el rostro.



"Este cochinero puede causar un accidente más grave que el del niño, gracias a Dios no fue muy grave, pero pudo haber pasado algo peor y todo por lo que dejan en la banqueta", añadió.



Los residentes esperan que más autoridades los apoyen en la limpieza de banquetas y camellones, así como sancionar a los que se sorprenda tirando basura.