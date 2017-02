Piden velador para contener robos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia cerraron la entrada de la Escuela Primaria Socorro Berumen para exigir velador ante los constantes robos registrados durante el ciclo escolar actual.



Inés Rodríguez López, madre de familia, relató que sólo en enero se han registrado tres robos durante cada fin de semana cuando los amantes de lo ajeno se llevaron cableado eléctrico, aire acondicionado y realizaron desastres con material didáctico del lugar.



"El problema es que vienen y roban, nos urge que pongan un velador porque ya nomás es puro robo, entran a hacer desastre y dejan los salones inservibles y no se puede seguir así.



"En lo que va de enero ya van tres robos, se han llevado cableado, útiles escolares, material didáctico, productos de limpieza, los tiran arriba de los mismos salones en el piso", detalló.



La directora del plantel, Lucila Valdez López, precisó que ya son más de cinco años solicitando a la SEC la autorización para que un velador se ubique en la escuela así disminuir los actos delictivos que durante el ciclo actual ya se han registrdo hasta ocho robos.



"Metí la solicitud nuevamente en el ciclo pasado, en junio me dieron respuesta, que en enero me iban a valorar el presupuesto, ayer (antier) fui a Secretaría a ver qué respuesta tenían y me dicen que sigue igual, es decir, no hay presupuesto, sólo vinieron patrullas y comentaron que iban a hacer rondines y pues esperemos que así sea", agregó.



DA SEC SEGUIMIENTO A CASO



En el caso de la primaria "Socorro Berúmen Guevara", ubicada en la colonia Solidaridad de Hermosillo, personal de la SEC ha dado seguimiento a este caso y se trabaja en coordinación con autoridades de Seguridad Pública Municipal para reforzar la seguridad en el sector, informó la dependencia mediante un



comunicado.



"La Secretaría de Seguridad Pública ha implementado el programa "Escudo Ciudadano", para disminuir los factores de vulnerabilidad social en 10 municipios de mayor población en la Entidad, entre los que se encuentra Hermosillo y el sector donde su ubica el plantel", citó.



Por instrucción del secretario de educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, se agilizará el trámite de reposición del cableado, con el objetivo de normalizar las labores.