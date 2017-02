Celebran aniversario 100 de Elena

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un año más de vida festejó Elena Rodríguez de Félix y celebró sus 100 años de vida junto a sus seres queridos y amigos del asilo, en la casa hogar de la Madre Amable.



Su familia dio a conocer que la matriarca "Elenita", como le dicen, nació el 31 de enero de 1917 y se sienten felices de celebrar tantos años, de compartir vivencias, creencias, de mucho afecto y amor.



Los regalos no faltaron en la celebración, así como las flores, música y una deliciosa comida, con la finalidad de que Elenita, como la llaman de cariño, se sintiera en casa, amada y muy querida.



Cuatro de sus cinco hijos estuvieron con ella, nietos y su bisnieto, los cuales consintieron a Elenita, la abrazaron y le dieron muchos amor, cariño y compañía.



Para festejar sus 100 años de vida se ofreció una misa y muy atenta, agradeció a Dios por la dicha con lo que ha vivido, de tantas historias que aún tiene para contar y de la familia que formó.



Aunque Elenita está en silla de ruedas porque no puede caminar, el ánimo no lo pierde.



Margarita Rodríguez, hija de Elena, comentó que su madre a la fecha tiene un carácter muy fuerte, siempre fue el pilar de su hogar y el ejemplo a seguir.



"Ella tiene una esencia muy especial, siempre fue una mujer muy buena, nos dio muy buen ejemplo y sobre todo mucho cariño y amor", contó.



Frania Rodríguez, una de las nietas de Elenita, dijo que su abuela es muy especial, nunca pierde el buen humor y como puede les demuestra que los quiere.



"Estamos muy felices de que mi abuela llegue a esta edad, más porque uno nunca piensa que alguien llegue a estas alturas, queremos mucho a mi abuela y de corazón le deseo muy feliz cumpleaños y que la siga bendiciendo", manifestó.



Don Francisco Flores Gastélum no pudo esperar para cantarle a Elenita varias piezas, la principal fue "Gema", una canción que recuerda a la perfección y con la ayuda de un coro le cantó varias melodías.



Elena vive en el asilo de ancianos Casa Madre Amable, en donde disfruta de una vejez feliz, llena de compañeros, historias que contar y experiencias por compartir.