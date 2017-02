Plantea aprovechar a los estudiantes e investigadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una Universidad donde se aproveche el potencial de sus estudiantes e investigadores al 100% para vender sus conocimientos, mediante la vinculación con sectores productivos y el Gobierno, plantea Ezequiel Rodríguez Jáuregui.



En su camino en busca de la Rectoría de la Universidad de Sonora, el doctor en Ciencias Físicas y actual jefe del Departamento de Física, propone construir una institución libre y abierta, que apoye al desarrollo económico y social de la entidad.



Hacer alianzas con el Gobierno y las áreas económicas de Sonora y México, expuso, permitirá a su vez el ingreso de recursos adicionales a la Unison mediante la venta de productos que actualmente se desarrollan y no pasan de trabajos escolares.



"Tenemos excelentes investigadores pero no tenemos el trabajo que pase del laboratorio al producto terminado, un producto que se puede ofrecer con ese desarrollo tecnológico en el mercado, que se pueda poner a la venta y eso hay que construirlo", detalló.



El punto central de su propuesta radica en lograr el avance en indicadores como la innovación y la calidad educativa, en los cuales la institución, desde su punto de vista, no ha mejorado en los últimos años, aunque no todo está mal.



Lo que se requiere para poner a la Máxima Casa de Estudios en el plano nacional e internacional, consideró, es realizar cambios en los planes de estudio de los programas, de tal forma que los egresados sean emprendedores y generadores de empleo.



"Yo estoy proponiendo que desde el inicio de sus estudios puedan tomar una materia de generación de empresas y de innovación que acompañe a los planes de estudio y para eso necesitamos ser multidisciplinarios y tener conocimientos de otras áreas", detalló.



CÓMO BUSCAR RECURSOS



En un contexto de recursos escasos, apuntó, el contar con estudiantes que desarrollen productos mediante los cuales puedan obtener un ingreso, pero también la Universidad, podría tener más recursos para avanzar en otras áreas.



"Nos hemos dedicado a sacar estudiantes de alta calidad, pero no nos hemos preocupado por sacar profesionistas que además de esa alta calidad generen las empresas, eso es un gran atraso que tenemos", manifestó Rodríguez Jáuregui.



Para lograr los cambios propuestos, tanto en la administración como a nivel educativo, continuó, el diálogo con todos quienes integran a la Universidad de Sonora tendrá especial importancia, especialmente con los sindicatos.



Cuentas claras, propuestas directas y un diálogo constante con los sindicatos universitarios serán la clave para converger en ofrecimientos que beneficien a todos y que respeten los derechos tanto de estudiantes como de trabajadores, citó.



Despachar mensualmente desde las unidades académicas al menos una vez por mes, expresó, sería una de las formas de lograr el diálogo franco y de darse cuenta de las necesidades que tienen estudiantes, maestros y empleados de la institución.



"Lo que busco es una Universidad que logre dar esa transición entre la sociedad, hacia una Universidad que apoya el desarrollo económico del País y que apoya fuertemente la parte social, como ya lo hacemos, pero también la parte económica", enfatizó.



La transparencia, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad de género y a la autonomía universitaria mediante la rendición de cuentas, serán parte de su estilo de ser electo para la Rectoría de la Universidad de Sonora en marzo próximo.



"Quiero una Universidad que apoye y contribuya a la paz social, una Universidad donde se pueden discutir libremente todas las ideologías, creencias y religiones, todas las líneas de pensamiento, libremente y con tolerancia", aseveró.